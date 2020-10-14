豪雨灌宜蘭！蘇花公路因雨兩度坍方 今清晨恢復通行
受到東北季風影響，宜蘭昨天晚間至今早暴雨狂下，台9丁就蘇花公路39.5公里處及台9線120.2公里處，發生土石坍方，阻斷雙線道路通行，直到今清晨5時30分許，公路單位才完成清除，目前已經恢復雙向通行。
蘇澳警方昨天晚間20時46分及今清晨3時接獲通報，在台9丁線、台9線分別出現土石坍方，大量土石沖刷，導致路面通行受阻，公路總局第4區養護工程處派遣機具前往清理，今天清晨已經完成清運。
根據氣象局資料，從昨天0時至今上午10時，全台累積雨量前10名，有7名在宜蘭縣境，其中寒溪測站累積雨量破269毫米，警方提醒，近期容易發生持續性強降雨，造成蘇花公路發生土石坍方、淹水情形，提醒用路人注意自身安全。
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