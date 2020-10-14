萬張客運票根隨風吹 女會計求警「幫我撿回來」

總達客運的黃姓女會計8日晚間行經中清路二段時，手中提著2萬多張車票存根，準備向市府提出補助金申請，未料一陣強風吹過，導致她手提的塑膠袋破掉，不少車票存根隨風飄散，讓黃女心涼了半截，幸好第五警分局水湳所警員在附近巡邏，協助交管、撿拾，花了30分鐘時間，才幫黃女將遺失的票根撿拾回來。

台中市第五警分局水湳所巡佐賴信志、警員林宥宏8日晚間9時許巡邏時，接獲派遣在中清路二段165號前有為民服務案件需警方協助。

兩警前往案發地，還沒到場便遠遠看到白色紛飛的不明物體，警方心感納悶是什麼東西漫天飛舞，趕緊走近隨手撈了一張，原來是感應紙車票，上頭印著總達客運。此時一名婦人蹲在路邊的轉角，著急的追逐撿拾飛舞的車票，哭喊「請幫我撿一下」。

警方見現場車潮眾多且風勢強勁，飛舞的車票怕影響往來的用路人行車安全，一名警員立即投入實施交管，另名警員則與路過的熱心民眾，一起撿拾，由於車票數量相當多，在警方的即時交通疏導與眾人的合力下，花了近半個小時將車票回收完成並排除現場。

經警方瞭解，黃女任職總達客運會計工作，當晚隨身攜帶約2萬餘張的車票存根聯，準備向市政府提出補助金申請，恰巧當晚正逢季節性強風來襲，吹破了裝滿車票的手提塑膠袋，因此飛灑在道路中。