釣蝦場聚餐後開車載5人返家 疑酒駕自撞山壁釀1死2重傷

新竹縣今天凌晨發生一起死亡車禍，26歲的彭姓男子駕車載親友一行5人，從竹東鎮的釣蝦場離開準備返回五指山住家，疑似因酒駕，自撞山壁護欄，因撞擊力道猛烈，右車頭幾乎全毀，還卡在山溝中，造成車上乘客1死1命危，另名乘客也重傷昏迷，目前仍在醫院搶救中。

新竹縣消防局表示，今天凌晨1點48分接獲報案，竹東鎮五指山往上坪直路上，有一輛轎車自撞，車上共4男1女5名傷者受困，消防局立刻派遣竹東、芎林、二重及北埔分隊共7車16人前往搶救。

消防人員到場後，逐一將車上受困民眾救出，但副駕駛座的30歲陳姓男子因撞擊力道猛烈，已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治；另一名後座的女乘客被救出時也已無生命跡象，不過送醫後已恢復呼吸心跳，目前仍命危搶救中。

同樣在後座的20歲溫姓男子，被救出後意識呈現昏迷，且左手骨折及腦出血，目前仍在治療中，至於駕駛彭男則僅右腳踝腫脹、胸痛輕傷、意識清楚，也送醫治療。

據了解，彭男一行人為親戚原本相約在竹東鎮的一間釣蝦場聚餐，聚餐結束後由彭男駕車送親友回山上的住家，彭男疑似因不勝酒力，在半路自撞山壁卡在水溝，警方對彭男做酒測，發現他酒測值近0.9毫克，疑似因酒駕才釀成這起死亡車禍意外，全案朝公共危險罪嫌、過失致死方向偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康