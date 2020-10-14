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賓士車欲迴轉 直行妙齡女騎車撞車頭卡車底腿骨折
台中市江姓男子昨天深夜11時許，駕駛賓士車行經南區建國南路、南昌街時欲迴轉，未料迴轉時疑未注意後方直行、由鄧姓女子騎的機車，鄧女攔腰撞上，卡在江車頭底下，警、消人員獲報後，出動千斤頂協助鄧女脫困，鄧女右腿骨折，送醫後無生命危險，經警方調查，雙方都無酒駕，疑未依規定讓車才會釀禍，詳細的事故原因，有待後續調查釐清。
據查，江姓男子（24歲）昨天深夜11時許，開車沿建國南路行駛，行經南昌街時欲迴轉，但當時與江同方向，行駛在建國南路的鄧姓女子（20歲）就騎在江車的後方，疑江未注意到後方鄧女，直接迴轉，鄧女閃避不及，直接撞上，卡在江車頭底部，鄧女因右腿骨折，頻頻喊痛，熱心民眾見狀，除通報警、消到場外，也使用千斤頂，協助挪動車輛，讓江鄧女脫困。
警方到場調查，江、鄧女二人都無酒精濃度，該路口為無號誌路口，不過江在欲迴轉時，仍需依照道交條例的規定讓車，若未依規定讓車的話，可依法告發，裁罰600至1800元，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清ㄡ
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