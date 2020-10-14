影／大學生易出車禍？ 台中警官新解主因「三新二意」

根據全國交通事故30日內死亡人數統計，機車占6成，但機車又常是年輕人選擇的工具，所以往往讓外界覺得大學生騎機車容易發生車禍，台中市交通大隊副大隊長林鉦哲昨天上警廣時表示，年輕人易出車禍，他引用佛光大學校長楊朝祥說法，並在加入自己看法，分析為「三新二意」，三新指的是機車新、駕照新、學校新，所以易生車禍，但二意是提醒年輕人，在意生命財產、注意交通規則，以避免車禍事故頻傳。

台中市警局交通大隊副大隊長林鉦哲，昨天上警察廣播電台台中分台的「輕鬆上場」節目受訪，林宣導年輕人騎乘機車的安全駕駛觀念時，提到「三新二意」的觀念，林引用引用佛光大學校長楊朝祥說，大學生容易出意外，主因是18歲的大學生有「三新」，包括機車新、駕照新、學校新，道路經驗不足、加上人生「路」不熟，是車禍高危險群。

林鉦哲說，要避免騎乘機車時發生車禍，最重要的是要「二意」，在意自己生命財產、注意交通規則，另外，速度管理也非常重要，根據經濟合作暨發展組織（OECD）報告指出，行車速限由40公里降至30公里時，致死率將由35%大幅下降至10%。

他也提醒，用路人要留意的是「看不見」的地方，像過去曾發生小客車要左轉，對向機車直行，被因車流量大路口停等之小客車阻擋視線雙方視線而碰撞的事故，對於看不到、可能出現車輛的地方應提高警覺，減速慢行，才能保護自身安全。

他說，機車對年輕人來說，是個相對便宜且方便的運具，但不若汽車保護性來得高，因此警察局也一直透過各管道與機會，加強學生族群機車安全駕駛觀念宣導，包括與監理所、交通局等共同推動大型車入校園，讓學生實地體驗大型車視野死角、內輪差，加深學生的印象與感受等，也呼籲應把握上述提及的交安觀念，以保護自身行的安全。