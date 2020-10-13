影／疑行車糾紛 男開車尾隨狂按喇叭反被砸車

20歲葉姓男子等9人本月10日凌晨在新北市泰山楓林路上，持棍棒將18歲吳姓男子車輛砸毀，警方獲報到場時眾人已鳥獸散，經調閱監視畫面通知9人到案說明；初步了解疑似是因行車糾紛才引起眾人砸車，詢後依聚眾鬥毆罪嫌函送新北地檢署。

警方調查，當時葉等人分乘2輛轎車前往新北市泰山區楓林路段一間夾娃娃機店與友人會面，準備出遊。一行人疑似在明志與泰林路口與18歲吳男發生行車糾紛，吳不滿尾隨在後，見葉等人在楓林路段停下，停在後方使勁按喇叭。

葉、陳等人聽聞喇叭聲，與夾娃娃機店內一群朋友共九人抄起車上球棒上前朝吳車輛就是一頓亂打，吳見苗頭不對，趕緊離開現場。