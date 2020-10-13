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桃園9歲童跟著父親訪友 疑失足掉入魚池送醫不治

聯合報 / 記者鄭國樑曾健祐／桃園即時報導

桃園市一名9歲男童11日雙十節連假最後一天，跟著父親到朋友家，並獨自到後院玩耍，大人聊天一陣子，突然發現十多分鐘沒聽孩子的聲音，到後院找也沒看到人，才驚覺可能掉落院子裡的魚池，連忙打119，消防隊員到場下池打撈找到男童但是已無心跳呼吸，急救送醫仍不治。

男童的父親傷心欲絕，一直到昨天下午才能配合警方訊問，但還是不能接受兒子真的離開一事。

警方鑑識人員在現場未發現打鬥、外力介入跡象，已經報請檢方相驗。初步了解男童父親11日帶著他，跟著朋友到另一位朋友透天厝家作客，屋主後院寬敞還有一座方型的魚池，大人們在客廳聊天，沒多久男童一個人到後院玩，父親後來注意沒聽到兒子跑動的聲音，起身察看並到後院，還是沒看到人。

大家意識到不對勁，因為孩子不可能在後院消失，想到魚池有2公尺深，驚覺會不會掉落池裡，才聯絡消防隊員幫忙搜救。

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