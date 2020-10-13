快訊

新銳導演第一站：北藝大「關渡電影節」有什麼看頭？

知名風景區多停1分鐘收1小時費用！車主申訴成功卻傻眼了

高雄特戰兵搶運將不成反受傷 藏草叢1小時落網

中央社 / 高雄13日電

高雄林姓特戰隊員因缺錢花用，今天凌晨夥同黃姓男子想行搶運將財物，但反遭運將拿螺絲起子刺傷左手，林男兩人躲在橋下草叢不到1小時就落網，警方依搶奪未遂移送檢方偵辦。

正在陸軍特戰指揮部服役的21歲林男今天趁休假與20歲黃男相約打網咖，兩人凌晨出來後因缺錢花用，竟動起歪腦筋，凌晨2時5分在鳳山區青年路、自由路口攔下一輛計程車上車後，意圖行搶。

當計程車行經大寮區松寮橋下民權街時，林男便從後座勒住60歲運將脖子，黃男也配合想將運將拉下車，但運將及時拿起車上螺絲起子朝林男左手背刺下，林男及黃男眼見難以得逞，落荒而逃。

高雄市政府警察局林園分局中庄派出所凌晨2時40分獲報後，與鄰近仁武警分局仁美派出所、九曲堂派出所巡邏警力搜索、圍捕，並於凌晨2時53分在橋下草叢中發現兩名嫌犯，訊後被依搶奪未遂罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

運將 計程車 特戰

延伸閱讀

高雄人道酒店將居檢者與一般客混住 只因國慶連假想多接客

萬華暗夜3對3互砍案　最後一嫌龍山寺旁落網

高雄水情不樂觀！整備地下水伏流水 提升再生水使用量

安心旅遊補助近尾聲 高雄飯店再衝一波！

相關新聞

影／身上沒錢友人提議搶運將 21歲特戰軍人誇張強盜

21歲的現役特戰軍人林姓男子，凌晨2點多在高雄大寮區與友人黃姓男子，共同在計程車上要搶劫計程車司機周姓男子，2人被計程...

無名屍穿大嘴猴圖案T恤 9年後成指認關鍵 DNA鑑定符合

基隆市警方檢視警政署身分不明（無名屍）系統，發現2011年在北市古亭河濱公園新建碼頭旁的無名女屍，可能為同年失蹤的52歲...

影／音樂老師轉考消防 防災宣導唱RAP帥炸山城

秋冬氣候乾燥，住宅火警頻傳，南投縣消防局第二大隊為宣導防火觀念，中心碑分隊張俊雄運用音樂專長，融入防火常識自創RAP詞曲...

影／西濱快速道路聯結車風火輪 輪胎燒毀大塞車

西濱快速道路台中市大安海墘段今晚發生聯結車輪胎燒毀，濃煙密布道路，交通一度受阻，晚上6點多排除事故，聯結車車輪已嚴重燒毀...

闖紅燈的代價！水泥車遇轎車迴轉翻車又吃罰單 損失大了

44歲賴姓男子駕駛預拌混擬土車，裡頭載滿準備交貨的混擬土，昨天下午行經台中市大里區環河路一段226號前，為閃避對向迴轉的...

特戰兵川資缺乏涉搶奪 航特部：重懲汰除

特戰指揮部林姓士兵休假期間，於今（13）日凌晨在高雄市鳳山區搭乘計程車時臨時起意，夥同網友意圖搶奪財物未果，遭警方逮捕，...

桃園市復興區雪霧鬧上百虎頭蜂攻擊釣客 警消籲勿靠近

62歲蔡男昨天中午和徐姓友人桃園市到復興區雪霧鬧釣魚，不料突然遭虎頭蜂群攻擊，蔡雖然往水裡跑，但是全身多處已經被螫，警消...

外籍貨輪擱淺高雄港 港務公司促船東速將船拖離

高雄港旗津風車公園外海約600公尺處，昨天凌晨傳出一艘2600噸的獅子山共和國籍貨輪「志海8號」因貨艙破損進水擱淺，海巡...

影／孕婦急生 丈夫求助警17分鐘路程只花6分鐘生女嬰

台中一名孕婦半夜羊水破急生產，丈夫今天凌晨開車載她要從台中市后里區到豐原區婦產科生產，途中看到警車急攔求助，員警獲知情形...

溪谷抓蝦...北埔男子遭虎頭蜂群狂螫休克不治

新竹縣北埔鄉11日晚間傳出民眾被虎頭蜂叮咬致死意外，當天晚間11點多一名年約60歲的王姓男子與朋友一行約5人到南坑村附近...

影／大貨車載挖土機疑勾到電線 電線桿倒塌壓箱型車騎士傷

台北市北投區大興路北投路口，今天下午1時許，黃姓司機駕駛大卡車載運一輛挖土機，疑似因高度過高，行經路口時勾住路邊電線，強...

國一不明原因6車連環追撞 3人送醫車流回堵13公里

國道一號泰山轉接道北上36k處稍早發生一起六車連環追撞事故，其中計程車司機（年約50歲，男）意識模糊送新光醫、另一名轎車...

熱門新聞

景文科大迎新活動變「淫」新 6學長姐逼脫衣舔醬判拘役

騎士被水泥槽車推擠又撞上貨櫃車 夾在兩輛大車間慘死

一刀刺死工人跑去按摩店睡大覺 桃檢聲押法院無保請回

北市19歲騎士天雨路滑摔車至公車輪下遭輾 失去生命跡象

新北汐止鐵道旁民宅大火全面燃燒 濃煙竄天影響國道視線

溪谷抓蝦...北埔男子遭虎頭蜂群狂螫休克不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。