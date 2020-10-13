高雄特戰兵搶運將不成反受傷 藏草叢1小時落網

高雄林姓特戰隊員因缺錢花用，今天凌晨夥同黃姓男子想行搶運將財物，但反遭運將拿螺絲起子刺傷左手，林男兩人躲在橋下草叢不到1小時就落網，警方依搶奪未遂移送檢方偵辦。

正在陸軍特戰指揮部服役的21歲林男今天趁休假與20歲黃男相約打網咖，兩人凌晨出來後因缺錢花用，竟動起歪腦筋，凌晨2時5分在鳳山區青年路、自由路口攔下一輛計程車上車後，意圖行搶。

當計程車行經大寮區松寮橋下民權街時，林男便從後座勒住60歲運將脖子，黃男也配合想將運將拉下車，但運將及時拿起車上螺絲起子朝林男左手背刺下，林男及黃男眼見難以得逞，落荒而逃。

高雄市政府警察局林園分局中庄派出所凌晨2時40分獲報後，與鄰近仁武警分局仁美派出所、九曲堂派出所巡邏警力搜索、圍捕，並於凌晨2時53分在橋下草叢中發現兩名嫌犯，訊後被依搶奪未遂罪嫌移送高雄地檢署偵辦。