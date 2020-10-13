闖紅燈的代價！水泥車遇轎車迴轉翻車又吃罰單 損失大了

44歲賴姓男子駕駛預拌混擬土車，裡頭載滿準備交貨的混擬土，昨天下午行經台中市大里區環河路一段226號前，為閃避對向迴轉的轎車，整輛車180度翻覆，側「躺」在車道上，所載的預拌混擬土流得滿地都是。賴姓駕駛輕微擦挫傷自行就醫，警方以他闖紅燈，開單告發，賴姓駕駛下慘了，不但車子受損，整車水泥無法如時交貨，還吃了一張闖紅燈的罰單，被罰5400元，損失慘重。

台中市警局霧峰分局交通分隊小隊長王世建說明，預拌混擬土闖紅燈，依「道路交通管理處罰條例」第53條規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處1800元以上、5400元以下罰鍰，駕駛人應有防護駕駛的觀念，小心「別人的不小心」，注意「別人的不注意」，路口要減速慢行，維護本身及其他用路人的安全。