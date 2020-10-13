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影／身上沒錢友人提議搶運將 21歲特戰軍人誇張強盜
21歲的現役特戰軍人林姓男子，凌晨2點多在高雄大寮區與友人黃姓男子，共同在計程車上要搶劫計程車司機周姓男子，2人被計程車司機拿螺絲起子反擊，強盜未遂，逃逸不久被逮。
據了解，今天凌晨2點多時，林男（21歲）與網路上認識、從事臨時工的友人黃男（20歲），相約在鳳山區的某間網咖，但2人打完時因為身上沒錢，黃竟提議要找來計程車司機，再洗劫司機車上財物。
林男2人在鳳山區自由路、青年路口招來計程車，2人在搭到行經大寮區松寮橋下民權街時，趁計程車司機周男（60歲）不備時，陸軍特戰的林竟從後座徒手勒住周的脖子，一旁的黃再將周拉下車。
這時機警的周男拿著車上暗藏的螺絲起子，刺傷林男的左手臂後，林、黃2人見事跡敗漏隨後就逃逸。轄區警方林園分局獲報後，馬上聯合屏東縣警察局警員，在民權街附近就將林男2人逮捕。
據悉，林男在北部陸軍某特種作戰部隊服役，家人平時都會給零用金，這次突下手犯案，也讓眾人不解說，好好軍職人生可能因這起強盜未遂案件斷送。
由於林男有勒頸動作，構成強盜罪嫌，雖然因犯案未成功，但仍與友人黃男一起，將被警方依強盜未遂罪嫌送辦。
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