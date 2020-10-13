快訊

新銳導演第一站：北藝大「關渡電影節」有什麼看頭？

知名風景區多停1分鐘收1小時費用！車主申訴成功卻傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／身上沒錢友人提議搶運將 21歲特戰軍人誇張強盜

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導

21歲的現役特戰軍人林姓男子，凌晨2點多在高雄大寮區與友人黃姓男子，共同在計程車上要搶劫計程車司機周姓男子，2人被計程車司機拿螺絲起子反擊，強盜未遂，逃逸不久被逮。

據了解，今天凌晨2點多時，林男（21歲）與網路上認識、從事臨時工的友人黃男（20歲），相約在鳳山區的某間網咖，但2人打完時因為身上沒錢，黃竟提議要找來計程車司機，再洗劫司機車上財物。

林男2人在鳳山區自由路、青年路口招來計程車，2人在搭到行經大寮區松寮橋下民權街時，趁計程車司機周男（60歲）不備時，陸軍特戰的林竟從後座徒手勒住周的脖子，一旁的黃再將周拉下車。

這時機警的周男拿著車上暗藏的螺絲起子，刺傷林男的左手臂後，林、黃2人見事跡敗漏隨後就逃逸。轄區警方林園分局獲報後，馬上聯合屏東縣警察局警員，在民權街附近就將林男2人逮捕。

據悉，林男在北部陸軍某特種作戰部隊服役，家人平時都會給零用金，這次突下手犯案，也讓眾人不解說，好好軍職人生可能因這起強盜未遂案件斷送。

由於林男有勒頸動作，構成強盜罪嫌，雖然因犯案未成功，但仍與友人黃男一起，將被警方依強盜未遂罪嫌送辦。

今天凌晨2點多時，在高雄大寮區民權街上，一名21歲的現役特戰軍人林姓男子，與友人黃姓男子，共同在計程車上要搶劫計程車司機周黃姓男子，2人被計程車司機拿螺絲起子反擊，強盜未遂被逮。記者邱奕能／翻攝
今天凌晨2點多時，在高雄大寮區民權街上，一名21歲的現役特戰軍人林姓男子，與友人黃姓男子，共同在計程車上要搶劫計程車司機周黃姓男子，2人被計程車司機拿螺絲起子反擊，強盜未遂被逮。記者邱奕能／翻攝
今天凌晨2點多時，在高雄大寮區民權街上，一名21歲的現役特戰軍人林姓男子，與友人黃姓男子，共同在計程車上要搶劫計程車司機周黃姓男子，2人被計程車司機拿螺絲起子反擊，強盜未遂被逮。記者邱奕能／翻攝
今天凌晨2點多時，在高雄大寮區民權街上，一名21歲的現役特戰軍人林姓男子，與友人黃姓男子，共同在計程車上要搶劫計程車司機周黃姓男子，2人被計程車司機拿螺絲起子反擊，強盜未遂被逮。記者邱奕能／翻攝

計程車 強盜 特戰

延伸閱讀

特戰兵川資缺乏涉搶奪 航特部：重懲汰除

彰化推出跨區大車隊 長照就醫接送突破5萬人次

美售台武器品項再曝光 專家指陸軍採購M109A6面臨槓龜

國軍操演辛勞 陸軍蘭陽指揮部 「下聯勇」後留營率下降

相關新聞

影／身上沒錢友人提議搶運將 21歲特戰軍人誇張強盜

21歲的現役特戰軍人林姓男子，凌晨2點多在高雄大寮區與友人黃姓男子，共同在計程車上要搶劫計程車司機周姓男子，2人被計程...

無名屍穿大嘴猴圖案T恤 9年後成指認關鍵 DNA鑑定符合

基隆市警方檢視警政署身分不明（無名屍）系統，發現2011年在北市古亭河濱公園新建碼頭旁的無名女屍，可能為同年失蹤的52歲...

影／音樂老師轉考消防 防災宣導唱RAP帥炸山城

秋冬氣候乾燥，住宅火警頻傳，南投縣消防局第二大隊為宣導防火觀念，中心碑分隊張俊雄運用音樂專長，融入防火常識自創RAP詞曲...

影／西濱快速道路聯結車風火輪 輪胎燒毀大塞車

西濱快速道路台中市大安海墘段今晚發生聯結車輪胎燒毀，濃煙密布道路，交通一度受阻，晚上6點多排除事故，聯結車車輪已嚴重燒毀...

闖紅燈的代價！水泥車遇轎車迴轉翻車又吃罰單 損失大了

44歲賴姓男子駕駛預拌混擬土車，裡頭載滿準備交貨的混擬土，昨天下午行經台中市大里區環河路一段226號前，為閃避對向迴轉的...

特戰兵川資缺乏涉搶奪 航特部：重懲汰除

特戰指揮部林姓士兵休假期間，於今（13）日凌晨在高雄市鳳山區搭乘計程車時臨時起意，夥同網友意圖搶奪財物未果，遭警方逮捕，...

桃園市復興區雪霧鬧上百虎頭蜂攻擊釣客 警消籲勿靠近

62歲蔡男昨天中午和徐姓友人桃園市到復興區雪霧鬧釣魚，不料突然遭虎頭蜂群攻擊，蔡雖然往水裡跑，但是全身多處已經被螫，警消...

外籍貨輪擱淺高雄港 港務公司促船東速將船拖離

高雄港旗津風車公園外海約600公尺處，昨天凌晨傳出一艘2600噸的獅子山共和國籍貨輪「志海8號」因貨艙破損進水擱淺，海巡...

影／孕婦急生 丈夫求助警17分鐘路程只花6分鐘生女嬰

台中一名孕婦半夜羊水破急生產，丈夫今天凌晨開車載她要從台中市后里區到豐原區婦產科生產，途中看到警車急攔求助，員警獲知情形...

溪谷抓蝦...北埔男子遭虎頭蜂群狂螫休克不治

新竹縣北埔鄉11日晚間傳出民眾被虎頭蜂叮咬致死意外，當天晚間11點多一名年約60歲的王姓男子與朋友一行約5人到南坑村附近...

影／大貨車載挖土機疑勾到電線 電線桿倒塌壓箱型車騎士傷

台北市北投區大興路北投路口，今天下午1時許，黃姓司機駕駛大卡車載運一輛挖土機，疑似因高度過高，行經路口時勾住路邊電線，強...

國一不明原因6車連環追撞 3人送醫車流回堵13公里

國道一號泰山轉接道北上36k處稍早發生一起六車連環追撞事故，其中計程車司機（年約50歲，男）意識模糊送新光醫、另一名轎車...

熱門新聞

景文科大迎新活動變「淫」新 6學長姐逼脫衣舔醬判拘役

騎士被水泥槽車推擠又撞上貨櫃車 夾在兩輛大車間慘死

一刀刺死工人跑去按摩店睡大覺 桃檢聲押法院無保請回

北市19歲騎士天雨路滑摔車至公車輪下遭輾 失去生命跡象

新北汐止鐵道旁民宅大火全面燃燒 濃煙竄天影響國道視線

溪谷抓蝦...北埔男子遭虎頭蜂群狂螫休克不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。