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特戰兵川資缺乏涉搶奪 航特部：重懲汰除
特戰指揮部林姓士兵休假期間，於今（13）日凌晨在高雄市鳳山區搭乘計程車時臨時起意，夥同網友意圖搶奪財物未果，遭警方逮捕，全案已由警方移送地檢署偵辦。陸軍航空特戰指揮部今天表示，林兵犯行不僅使家屬蒙羞，亦斲傷軍譽甚鉅。後續除配合檢警調查，秉持「刑懲併行」原則，檢討重懲汰除。
據了解，林兵是單親家庭，家庭經濟情況不佳，家人獲悉此事後瀕臨崩潰。而林兵案發時身上完全沒有錢財，川資缺乏，疑陷入困境，出此下策。
航特部指出，將援引此案為例，持恆加強軍法紀教育及人員考核，並將要求各級部隊，加強對所屬關懷與照顧，讓官兵休假在外，若遭逢困境先向幹部求助，並綿密家屬聯繫，共同解決官兵問題，落實「陸軍一家人」的目標。
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