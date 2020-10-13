特戰兵川資缺乏涉搶奪 航特部：重懲汰除

特戰指揮部林姓士兵休假期間，於今（13）日凌晨在高雄市鳳山區搭乘計程車時臨時起意，夥同網友意圖搶奪財物未果，遭警方逮捕，全案已由警方移送地檢署偵辦。陸軍航空特戰指揮部今天表示，林兵犯行不僅使家屬蒙羞，亦斲傷軍譽甚鉅。後續除配合檢警調查，秉持「刑懲併行」原則，檢討重懲汰除。

據了解，林兵是單親家庭，家庭經濟情況不佳，家人獲悉此事後瀕臨崩潰。而林兵案發時身上完全沒有錢財，川資缺乏，疑陷入困境，出此下策。