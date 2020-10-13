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桃園市復興區雪霧鬧上百虎頭蜂攻擊釣客 警消籲勿靠近
62歲蔡男昨天中午和徐姓友人桃園市到復興區雪霧鬧釣魚，不料突然遭虎頭蜂群攻擊，蔡雖然往水裡跑，但是全身多處已經被螫，警消獲報到場時蔡無呼吸心跳、面部腫脹，經過心肺復甦術搶救並送醫，下午仍不治。
消防局第4大隊和大溪警分局到現場外圍時，只見魚池附近還有許多虎頭蜂至少100多隻，估計稍早攻擊釣客時更多，消防隊員必須穿上防護衣才能靠近救人，警方在外圍警戒，並在現場拉起封鎖線嚴禁其他人靠近。
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