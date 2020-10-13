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影／音樂老師轉考消防 防災宣導唱RAP帥炸山城

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

秋冬氣候乾燥，住宅火警頻傳，南投縣消防局第二大隊為宣導防火觀念，中心碑分隊張俊雄運用音樂專長，融入防火常識自創RAP詞曲，並由埔里分隊「顏質擔當」高益海擔綱MV主角演唱，帥炸埔里山城，影片上傳1天就吸引上千人觀看。

南投縣消防局第二大隊指出，時序入秋冬因天乾物燥，進入火警高峰期，埔里鎮內火警也明顯增加，而為教導民眾火警發生時相關應變，近期加強宣導，並積極推廣住宅火災警報器，但傳統宣導較難引起民眾興趣，因此改變作法「用唱的」。

「yo! This is MC Sea.」防災宣導影片上，長相又酷又有個性的高益海是埔里消防分隊的「顏質擔當」，他在鏡頭前流暢的唱著RAP，就算歌詞內容是「老人防火要訣」，照樣帥炸埔里山城，影片上傳才1天，觀看次數就破千，吸睛度百分百。

只不過，超帥氣的「老人防火要訣」防災宣導MV，幕後操刀者其實是年僅33歲的中心碑分隊消防員張俊雄，而張曾當過實習音樂老師，投身志願役士官未任教職，雖在退伍後轉考消防隊員，對音樂創作仍相當熱衷，家裡甚至有簡單錄音室。

張俊雄說，消防題材難免比較嚴肅生硬，想說用唱的比較生動活潑，所以花了3天時間編寫詞曲和寫腳本，成本則用不到200元，歌詞主要從防災文宣改編，就是希望長輩和民眾能從中知道防火知識，並多認識住警器，進而裝設確保安全。

高益海則說，一開始以為RAP不難，唱了才知不簡單，舌頭狂打結，還曾一段NG十多次，但很佩服張的才華跟用心，硬著頭皮練，總算有好的呈現；南投縣消防局也表示，希望透過RAP宣導能讓民眾在不由自主地反覆觀看中牢記防火觀念。

南投縣消防局第二大隊消防員張俊雄創RAP詞曲、高益海（圖）演唱拍MV進行防火宣導。記者賴香珊／翻攝
南投縣消防局第二大隊消防員張俊雄創RAP詞曲、高益海（圖）演唱拍MV進行防火宣導。記者賴香珊／翻攝
南投縣消防局第二大隊消防員張俊雄創RAP詞曲、高益海（圖）演唱拍MV進行防火宣導。記者賴香珊／翻攝
南投縣消防局第二大隊消防員張俊雄創RAP詞曲、高益海（圖）演唱拍MV進行防火宣導。記者賴香珊／翻攝

埔里 消防員

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