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外籍貨輪擱淺高雄港 港務公司促船東速將船拖離

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄港旗津風車公園外海約600公尺處，昨天凌晨傳出一艘2600噸的獅子山共和國籍貨輪「志海8號」因貨艙破損進水擱淺，海巡署空勤總隊將船上13名船員救起。受困船抽油、抽水下午審查通過，高雄港務分公司要求船東盡速將船拖離。

獅子山籍多用途船「志海8號」因船艙進水、船身傾斜，12日晚間擱淺於旗津中洲汙水廠外海，12日凌晨3時30分向高雄港信號台通報將棄船並請求救援，海巡署及空勤總隊分派船艇及空勤直升機將船上人員吊掛救出。

航港局南部航務中心委託拖救船隊先將船拖至安全水域，但事故船繫纜樁斷裂無法繫纜拖帶，加派拖船共同推頂，仍無法穩固，因受海流影響，「志海8號」往南漂移進入高雄港錨區，並擱淺於旗津中洲汙水廠南側海域。

高雄港務分公司於今上午10點30分召開緊急應變會議結論，要求「志海8號」船東中午12點前將抽油、抽水委託廠商名單提送高雄港務分公司，並於下午審查通過抽油、抽水計畫後開始作業。

高雄港務分公司成立緊急應變小組及前進指揮所，要求船東及委託廠商布放攔油索，並促船東及委託廠商加速抽油、抽水作業，盡速將船拖離受困海域。

「志海8號」於高雄旗津外海海域擱淺。圖／高雄港務分公司提供
「志海8號」於高雄旗津外海海域擱淺。圖／高雄港務分公司提供

高雄港 海巡署 空勤總隊

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