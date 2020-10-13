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影／孕婦急生 丈夫求助警17分鐘路程只花6分鐘生女嬰

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中一名孕婦半夜羊水破急生產，丈夫今天凌晨開車載她要從台中市后里區到豐原區婦產科生產，途中看到警車急攔求助，員警獲知情形後立刻以警車開道，從后里開到豐原的婦產科，17分鐘路程只花6分鐘趕到醫院，孕婦順利生下女嬰，夫妻倆今天在台中市警察局長室臉書寫下感謝話。

大甲警分局義里所警員莊忠群、林志禹今天凌晨3點巡邏，在后里區三豐路三段與馬場路口停等紅燈時，賴姓男子開車停靠巡邏車旁，搖下車窗向警方招手求助說：「警察先生，我太太羊水破了，有落紅情況，要趕到豐原區呂維國婦產科生產」，因為還有一段路程，他急著請求警方協助開道，員警得知原委，立即開車護送開道，也提醒他行車注意安全，讓原先須耗時17分鐘路程，警方僅6分鐘就順利前導抵達醫院。

賴男表示妻子懷第二胎，原本離預產期還有一段時日，但昨天半夜突然破水落紅，還好警方即時協助救援，才幫助小生命的誕生，夫妻對於警方即時協助表達感謝，也在警局長室臉書致謝說「還好遇到兩位熱心帥哥員警」。

大甲警分局義里所員警對於賴姓民眾的讚許謙虛表示，為民服務是身為人民保姆的職責，自己只是將心比心，將分內工作做好，為需要警察協助之民眾，盡一己之綿力，不足掛齒。

一名孕婦今天凌晨急產，大甲警方開警車前導協助送醫。圖／取自台中市警局長室臉書
一名孕婦今天凌晨急產，大甲警方開警車前導協助送醫。圖／取自台中市警局長室臉書

警察 婦產科 孕婦

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