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溪谷抓蝦...北埔男子遭虎頭蜂群狂螫休克不治

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹北埔鄉11日晚間傳出民眾被虎頭蜂叮咬致死意外，當天晚間11點多一名年約60歲的王姓男子與朋友一行約5人到南坑村附近溪谷抓蝦，被虎頭蜂螫傷疑似引起過敏性休克倒地，同行友人立刻打119報案，消防人員到場後，發現王男已無呼吸心跳，送往台大竹東醫院急救仍宣告不治。

消防局表示，11日晚上10點23分接獲北埔鄉南坑村大南坑8鄰11號蜂螫案件，報案人表示有一民眾被蜂螫傷，且身上有大量黑腹虎頭蜂盤旋，消防局派遣北埔91車及41車攜帶捕蜂裝前往搶救。

消防人員11點30分在溪谷發現王男時已呈現OHCA狀態，但因王男在溪谷深處，且現場還有大量虎頭蜂，4名消防員穿著捕蜂裝，花費一個多小時才合力將抬至地面，現場進行急救後，由救護車送往醫院急救。

消防人員指出，據同行友人表示，當天晚上他們是到溪谷抓蝦，王男看到有一個蜂窩，便想將蜂窩摘下帶回，因身上正好有攜帶捕蜂裝，就穿著捕蜂裝出發摘蜂窩，當時有一名朋友陪同，但走到半路就被螫傷，連忙往回跑，只剩王男一人靠近蜂窩。

消防人員說，雖王男有穿捕蜂裝，但疑似因為捕蜂裝有破損，才會被虎頭蜂螫傷，送醫搶救後，在家屬同意下放棄急救，宣告不治。

警檢今天相驗，發現王男身上有多處黑腹虎頭蜂螫傷腫包，初步研判為過敏性休克，確實死因仍待檢方近一步釐清。

消防人員也呼籲，入秋後虎頭活動頻繁，民眾上山因選擇穿淺色長袖衣褲，勿擦香水，遇上虎頭蜂應保持冷靜、勿拍打，並盡快離開現場，若被螫傷，應儘速就醫。

因現場還有大量虎頭蜂，4名消防員穿著捕蜂裝前往救援。圖／新竹縣消防局提供
因現場還有大量虎頭蜂，4名消防員穿著捕蜂裝前往救援。圖／新竹縣消防局提供
4名消防員穿著捕蜂裝，花費一個多小時才合力將王男抬至地面送醫急救。圖／新竹縣消防局提供
4名消防員穿著捕蜂裝，花費一個多小時才合力將王男抬至地面送醫急救。圖／新竹縣消防局提供

北埔 新竹

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