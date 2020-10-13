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影／大貨車載挖土機疑勾到電線 電線桿倒塌壓箱型車騎士傷
台北市北投區大興路北投路口，今天下午1時許，黃姓司機駕駛大卡車載運一輛挖土機，疑似因高度過高，行經路口時勾住路邊電線，強硬扯斷電線桿，電線桿倒塌壓到一輛黑色箱型車，當時後方機車女騎士為了閃避摔車，手臂挫傷，意識清醒送醫救治。
監視器畫面顯示，今天下午1時許，大貨車載著挖土機行駛在大興街上，要往中央南路方向，正當行經北投路口時，疑似因載運挖土機高度太高，勾住電線桿電線，大貨車往前行駛，直接扯斷電線桿，留下基座，電線桿倒塌先壓住一輛黑色箱型車，後方女騎士為了閃躲摔車，幸好意識清醒手部挫傷，送往榮總救治。
據悉，事故現場周邊店家無停電，因警方加強交通疏導，車流也無異常，55歲黃姓司機領有駕照，有無酒駕情勢尚待釐清，詳細事故原因尚待警方調查。
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