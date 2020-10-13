霧台山路飆玩極限滑板擋道 屏東警法辦3玩家

有民眾日前結伴在屏東縣霧台鄉山路玩無動力滑板並做特技動作，飆玩過程中，其中1人以汽車慢行阻擋後方來車。警方今天指出，已找到3人到案說明，依公共危險罪嫌函送法辦。

屏東縣政府警察局里港分局表示，有網友將這些無動力滑板玩家在霧台鄉山路玩滑板車的情形po上網後，警方立刻展開調查，找到張姓、鄭姓及劉姓無動力滑板玩家。

警方指出，鄭嫌等3人沒有向公路總局申請路權，利用霧台鄉山區道路間的高低差，由張嫌駕駛自小客車以慢速行駛方式阻攔後方車輛，再由劉嫌及鄭嫌以無動力滑板在山路上高速滑行，並做特技動作。

警方表示，鄭嫌等3人行為已嚴重影響這個路段用路人的行車安全，昨天依法通知3人到案說明，並依公共危險罪嫌將3人函送屏東地方檢察署偵辦。

里港警分局指出，霧台山區每遇假日常有大批民眾入山欣賞風景，因進出山區的蜿蜒道路路面平穩，也吸引許多重機車騎士及自行車好手前往朝聖，連無動力滑板都上山，但無動力滑板高速滑行並做特技動作已影響到其他用路人行車安全，因此依法送辦。