汽車追撞機車拖行2公里起火 肇事駕駛棄車逃逸

嘉義縣大林鎮昨天發生肇事逃逸事故，肇事汽車追撞機車，騎士重摔倒地不起，汽車駕駛沒下車查看，還拖行機車約2公里遠起火燃燒再趁亂逃逸，警方正追查肇事者。

警方表示，大林鎮中興路2段昨天上午9時左右發生汽車追撞機車事故，年約40歲的李姓男騎士重摔倒在路中央，肇事汽車不但沒有下車察看，反而拖行機車加速逃逸。

肇事汽車行駛約2公里遠，在大林鎮義和里水源路的自來水廠附近起火燃燒，駕駛見火勢越來越大，棄車往路旁稻田方向逃逸，消防人員前往撲滅火勢。

警方指出，騎士李男重摔倒地不起，附近民眾見肇事車輛加速逃逸，立即報警，並在李男旁邊警戒，防止被後方不注意的車輛追撞；李男被緊急送醫急救，因嚴重內出血，手術後，目前還在加護病房觀察。

警方表示，肇事車輛的車身與車牌並不相符，車牌也沒有報失竊，正積極追查肇事者身分。

警方說，傷者李男昨天上午騎機車要前往郵局，不料在中途被追撞；結婚2年的他，育有1名幼兒，傷心焦急的家屬期盼他能趕快好起來。