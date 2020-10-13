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花蓮婦人拿筊杯痛打土地婆還潑水 神像鼻子斷裂臉受損

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

土地婆竟慘遭痛打！花蓮瑞穗鄉一間土地公廟是當地信仰中心，沒想到在國慶日當天晚間10點多，一名50幾歲的余姓婦人拿筊杯、廟裡的用品用力敲打土地婆神像，還用供奉的杯子潑水，導致土地婆鼻子斷裂、臉部受損。警方獲報後已通知余女到案說明，正調查犯案動機，並將依毀損罪移送偵辦。

瑞穗村長吳萬德說，這名余婦疑似是第3次打土地婆，從去年就發現土地婆神像受損，因此決定裝監視器抓兇，幾個月前錄到這名婦人進入廟內，但監視器插頭卻被拔除，沒錄到過程。最近重新裝新監視器，就錄到婦人拿東西破壞神像，村民都很憤慨。這間廟香火鼎盛，也很靈驗，目前不清楚她為何要打土地婆，已交給警方調查。

根據監視器畫面，一名戴著口罩、穿著紅衣及襯衫的婦人在10日晚間10時38分走進土地公廟，拿筊杯痛打神像，拿供奉的杯子到外面裝水，再向土地婆潑灑，最後拿疑似是長棍的物品大力敲打神像，隨即離開現場，過程不到5分鐘。

鳳林警分局表示，瑞穗分駐所今天上午8時10分接獲民眾報案，稱瑞穗鄉中山路一段福德祠內土地婆遭人毀損，造成土地婆的鼻樑斷裂、臉部受損，經調閱監視器畫面，發現余女涉有重嫌，循線在2小時內通知到案說明。

警方指出，經查余婦沒有精神病史，破壞神像動機還在釐清，儘管有監視器畫面，婦人仍然矢口否認有打土地婆，犯案動機正在調查釐清中。

花蓮余姓婦人在10日晚間拿物品大力敲打土地婆，導致神像鼻子斷裂、臉部受損。圖／民眾提供
花蓮余姓婦人在10日晚間拿物品大力敲打土地婆，導致神像鼻子斷裂、臉部受損。圖／民眾提供
花蓮瑞穗鄉土地公廟的土地婆慘遭婦人破壞，造成鼻子斷裂及臉部受損。圖／警方提供
花蓮瑞穗鄉土地公廟的土地婆慘遭婦人破壞，造成鼻子斷裂及臉部受損。圖／警方提供

土地公 口罩

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