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啟德機械起重工程作公益 助警增設路口爆閃燈減少事故

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市善化警分局今天表揚「啟德機械起重工程公司」，讚譽業者響應警方防制轄內交通事故發生，確保人民生命、財產安全，協助善化警分局港口派出所在轄區裝設路口爆閃燈共32座在134線、178線縣道通往南科上、下班騎士易肇事路口裝設，提醒用路人減速慢行防止交通事故。

善化分局說，港口所長黃三豪運用地方資源結合業者，值得嘉許。黃三豪表示，交通安全單靠警方執法僅能一時嚇阻，無法長時間於每個路口及路段執法，藉由爆閃燈使來往民眾能清楚了解哪一處是易肇事路口及路段，讓民眾只要看到｢太陽能爆閃燈」的閃爍亮光，就能提醒自己要提高警覺放慢車速，小心行駛。

警方感謝啟德機械起重工程參與社會公益，稱讚業者「落實取之於社會，用之於社會的善行義舉，祈望藉太陽能爆閃燈發揮有效警示功能，庇祐來往人車皆平安」。

啟德機械起重工程作公益，贊助善化分局港口派出所增設路口爆閃燈。圖／警方提供
啟德機械起重工程作公益，贊助善化分局港口派出所增設路口爆閃燈。圖／警方提供
啟德機械起重工程作公益，贊助善化分局港口派出所增設路口爆閃燈。圖／警方提供
啟德機械起重工程作公益，贊助善化分局港口派出所增設路口爆閃燈。圖／警方提供
啟德機械起重工程作公益，贊助善化分局港口派出所增設路口爆閃燈。圖／警方提供
啟德機械起重工程作公益，贊助善化分局港口派出所增設路口爆閃燈。圖／警方提供

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