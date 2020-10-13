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孕婦忽感陣痛且羊水破水 警消志工救護車上急接生
救護車上出生的寶寶！新竹市香山區一名41歲陳姓孕婦，12日上午在家忽感陣痛且羊水破水，警消獲報後將孕婦送上救護車，卻發現嬰兒胎頭已外露、隨時會出生，判斷狀況後由警消與救護志工聯手，展開急產接生，9分鐘內寶寶平安出生。市長林智堅肯定消防人員與志工的努力，遇到孕婦在救護車上急產的案例並不常見，救護人員隨機應變的能力非常優秀。
消防局表示，趕抵現場時陳姓孕婦已出現陣痛且羊水破水情形，香山消防分隊隊員郭礎箴、杜尚祐及鳳凰志工葉峻瑋到場後，先用搬運椅將孕婦搬運至1樓，上救護車後卻發現嬰兒胎頭已外露、隨時有生產可能，決定在救護車上緊急接生。
過程中，杜尚祐先協助孕婦擺放到生產姿勢，郭礎箴、葉峻瑋則準備急產所需的裝備器材，期間鼓勵孕婦調整呼吸、用力哈氣，並持續給予孕婦心理以及生命徵象監測，歷經2次生產出力後，小嬰兒於救護車上順利出生，大哭聲讓車上人員放心許多。杜尚祐隨即檢測小嬰兒外觀、呼吸、血液循環，並用無菌被單為其保暖，交到孕婦手上，並將母子護送就醫。
杜尚祐表示，他去年剛完成高級救護技術員訓練，雖已有3年工作經驗，但協助孕婦接生還是第一次，剛開始很緊張，但仍告訴自己要冷靜、並臨危不亂協助陳婦生產，任務順利完成也讓他相當開心。
從事消防工作7年的消防員郭礎箴則說，這也是他第一次遇到孕婦在救護車上急產狀況，還好平時訓練非常扎實，過程中才不致於手忙腳亂。加入新竹市鳳凰志工隊才1年的志工葉峻瑋說，因為是第一次遇到急產接生，所以有點嚇到，但看到新生命由自己雙手協助承接，讓他非常感動。
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