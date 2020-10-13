投資3天輕鬆賺8千？高雄婦聽信「老師」 血汗錢險不保

高雄市李姓婦人日前在臉書社群吸收「投資輕鬆賺」資訊，聽信「老師」、「分析師」話術，先匯款3萬元「試水溫」，短短3天獲利將近8千元，動心起念「梭哈」老本積蓄54萬元，幸好遇上郵局行員、警方攔阻，才保住血汗錢。

據了解，57歲李姓婦人8日上午在郵局臨櫃直說要匯款，行員謹慎詢問匯款帳戶持有人，她卻說「不認識」。行員擔心是詐騙圈套，隨即聯繫警方到場協助。

警方初步了解，李婦疑從臉書、Instagram得知「投資輕鬆賺」片面資訊，點擊頁面瀏覽，深信裡頭「老師」所謂投資策略解析，於是加入老師、分析師通訊軟體聯繫方式；她依對方指示，先匯款3萬元，果然3天內就大賺7、8千元。李婦嘗到甜投，8日上午打算再加碼匯個人老本54萬元投資。

警方仔細解釋，這是詐騙慣用手法，李婦才驚覺差點落入詐騙圈套，感謝警方幫她保住血汗錢。