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投資3天輕鬆賺8千？高雄婦聽信「老師」 血汗錢險不保
高雄市李姓婦人日前在臉書社群吸收「投資輕鬆賺」資訊，聽信「老師」、「分析師」話術，先匯款3萬元「試水溫」，短短3天獲利將近8千元，動心起念「梭哈」老本積蓄54萬元，幸好遇上郵局行員、警方攔阻，才保住血汗錢。
據了解，57歲李姓婦人8日上午在郵局臨櫃直說要匯款，行員謹慎詢問匯款帳戶持有人，她卻說「不認識」。行員擔心是詐騙圈套，隨即聯繫警方到場協助。
警方初步了解，李婦疑從臉書、Instagram得知「投資輕鬆賺」片面資訊，點擊頁面瀏覽，深信裡頭「老師」所謂投資策略解析，於是加入老師、分析師通訊軟體聯繫方式；她依對方指示，先匯款3萬元，果然3天內就大賺7、8千元。李婦嘗到甜投，8日上午打算再加碼匯個人老本54萬元投資。
警方仔細解釋，這是詐騙慣用手法，李婦才驚覺差點落入詐騙圈套，感謝警方幫她保住血汗錢。
警方提醒，詐騙案件層出不窮，詐騙手法不斷推陳出新，民眾平時務必多留意反詐騙宣導文宣，也切勿隨意提供個人資料或依指示提款、轉帳。一旦遇上詐騙案件，千萬別慌亂手腳，立即撥打165反詐騙專線、110報案專線，花時間多方查證，就能避免受騙。
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