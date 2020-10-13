65歲長者雨中蹲坐路旁全身濕冷 暖警挨家挨戶問助返家
桃園市一名65歲長者昨晚被路人發現坐在龍潭區中豐路旁顯得無助，龍潭警分局聖亭派出所接獲報案後，警員廖佩祺、張敬莨前往了解，見長者光著腳坐在號誌燈桿下，說不出身分及住所，電腦資料顯示住家地址在新北，研判可能搬來龍潭不久，於是扶著他在附近問住家、商店員工，總算查出他住處，為確保安全還送他回家。
廖佩祺、張敬莨表示當時下雨，老人家雨中坐路旁又沒帶雨傘還光著腳，衣褲都潮濕，可能走不少路體力顯得不濟全身發抖，看了很不捨，還先買飲料、點心讓他補充體力。挨家挨戶問的時候恰巧遇到長者的鄰居外出購物，才知道他住處，家人也在找他。
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