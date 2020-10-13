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買藥需要30萬？老婦領錢非買不可 警苦勸再找兒子擋下
雲林縣斗六分局饒平派出所接獲饒平農會報案，表示有一名婦人疑似遭到詐騙欲提領所有存款現金，請求警方到場協助攔阻，派出所長劉信岳、警員陳春榮馬上趕到，見老婦人提領現金新台幣30萬元準備離開，無論警方及行員如何勸阻都不為所動。
「阿婆，你領這麼多錢要買什麼？」經警方深入探詢，老婦人表示，她提領30萬元是要向地下電台購買藥品，每瓶2500元，因對方說需要先預付款項才有特別優惠，所以她要繳預付款，才不會錯失優惠機會。
警方一問便知阿婆上當了，但儘管怎麼勸都無效，警方先將老婦人帶返警所安撫，一面告知目前各種常見的詐騙手法，並一面連繫阿婆在外縣市工作的兒子，讓母子通電話後，老婦人才驚覺受騙，警方怕她又詐騙集團騷擾，將現金30萬元代為保管，並將老婦人載回家中休息，通知其兒子下班趕回雲林後，再把30萬元領回。
阿婆家人萬分感謝，指母親平日十分節儉，好不容易存了三十萬元做養老本，感謝警方即時阻擋免於受騙，否則母親一定無法忍受被騙的打擊。
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