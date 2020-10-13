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婦人成無名屍9年 員警依T恤圖解開身分之謎

中央社 / 基隆13日電

台北市古亭河濱公園碼頭9年前發現一具女屍，之後以無名屍身分埋葬。基隆警方近來偵辦失蹤人口案時發現，一名邱姓婦人所穿T恤與無名屍相符，助她落葉歸根。

基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬近年來被稱為尋找失蹤人口的達人。今年7月，他在檢視警政署身分不明（無名屍）系統時，發現台北市警方曾在民國100年間，受理一件漂浮在古亭河濱公園新建碼頭旁的無名女屍案件，當時因女屍長期浸泡河水，身體腫脹腐爛、無法辨識，也無法採集指紋比對，身上又無遺留證件、飾物及可識別的物品，調閱監視器也無所獲，之後以無名屍公告協尋。

9年來資料一直掛在全國無名屍系統等待比對指認，因無人認領，屍體由台北市殯葬管理處火化後，以「無名氏之靈骨」，葬於台北市富德公墓無主墓區長達9年。

許耀彬今天說，經他根據無名屍的體型、外觀輪廓、陳屍區域，搜尋交叉分析比對上百筆資料，於今年8月間比對出一名居住於台北市、民國100年失蹤的52歲邱姓婦人，相關特徵與無名女屍相近，之後重啟調查。

許耀彬表示，經查女屍雖外觀無法辨認，但身上穿的T恤仍可看出印有十分特殊的大嘴猴圖案，經他致電失蹤人邱女的妹妹高姓女子，詢問是否知道邱女失蹤當天所穿的上衣圖案時，高女馬上說出是一件印有大嘴猴圖案的T恤。

許耀彬說，獲知這項線索後，判斷無名屍極可能就是失蹤長達9年的邱女，於是請高女帶邱女2名女兒到分局採集唾液檢體，之後送法務部法醫研究所與無名屍進行DNA親緣關係確認。

他表示，高女當時到場時告知，9年前邱女與家人起爭執後，怒氣離家，這一去就長達9年，音訊全無，9年來她們怎麼找都找不到，天天掛念邱女安危。

許耀彬說，經法醫研究所比對後，DNA與無名屍吻合，確認這具無名屍就是已失蹤達9年的邱女，經檢方開庭確認調查並開具相驗屍體證明書後，順利為無名屍正名。在「中華民國善願愛心協會」協助提供下，家屬昨天於台北市第二殯儀館為邱女舉辦了一場遲了9年的告別式，後依家屬的選擇，將邱女的骨灰安奉於富德公墓樹葬區長眠。

失蹤 碼頭

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