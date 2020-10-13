爬60公尺消坡塊勸不聽 野柳漁港6釣客罰3到15萬

新北市府開罰野柳漁港6釣客。圖／新北農業局提供

最近東北季風、颱風外圍環流影響，東北角、北海岸海域釣客落海事件不斷，新北市府上月14日到野柳漁港辦聯合稽查，巡查野柳漁港非公告垂釣區時，發現有6名釣客違規在離岸堤垂釣，勸導後仍不聽，稽查小組對違規釣客開立舉發單，日前已依違反漁港法依情節不同，分別裁罰3萬元至15萬元罰鍰。

稽查人員發現，釣客違規闖入野柳漁港禁止垂釣區嚴重，很多人甚至冒險攀爬消波塊去野柳漁港離岸堤紅燈塔處，但要到達此處，需爬過約60公尺長的消波塊，且該防波堤高約2層樓，周邊又無護欄，一陣大浪來襲，釣客隨時可能失足落海。

新北市政府農業局會同警察、海巡等機關成立聯合稽查小組，定期辦理聯合稽查取締港區非法垂釣行為，也針對危險垂釣區域加強稽查，9月14日上午11時至野柳漁港稽查時，發現有多名釣客在野柳漁港離岸堤違規垂釣，稽查人員先以柔性勸導及宣導方式勸離。

稽查人員上午勸導後，當天下午2時再回去現場突襲稽查，發現仍有6名違規釣客，其中2名釣客甚至為躲避查緝，藏於消波塊夾縫中，過程險象還生，最終仍被稽查人員查獲，稽查人員隨即開立違規舉發單，對危險垂釣行為進行處分。

農業局長李玟表示，新北市共有28處漁港，為增加漁港多元休閒功能，目前已公告11處安全區，包括淡水第二、六塊厝、後厝、草里、水尾、野柳、深澳、水湳洞、和美、澳仔及福隆等漁港部分碼頭區開放垂釣，但為保障漁港安全垂釣行為，呼籲釣友選擇公告開放區域垂釣，並穿著救生衣及防滑鞋等配備。