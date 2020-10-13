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少婦國慶日顧兒一打二 2歲兒走丟警循「小鴨子」圖尋回
台中市許姓少婦10日帶著2歲及未滿1歲的兒子到台中公園散步，不料大兒子趁她上廁所時走丟了；許女心急如焚報請地二警分局公園所協助，所長程錫國以男童上衣「小鴨子」圖案等線索，順利在公園內尋獲許女兒子，讓母子團聚。
據查，許姓女子（33歲）在本月10日時，帶著兩個分別為2歲、未滿1歲的兒子到台中公園遊憩，但大兒子趁許女上廁所時，自行解開娃娃車的安全帶往外跑去，許女因找不到兒子，所以到第二警分局公園所請警方協助。
當時公園所長程錫國獲報後，立即請許女提供兒子年紀、身高及服裝等各項特徵，得知羅姓男童年約2歲，身高80公分，小名為「木木」，身穿水藍色上衣且胸前有「小鴨子」圖案。
所長隨後騎著電動自行車，以羅童走失地點為中心，逐步擴大範圍，反覆尋找，15分鐘不到的時間，便在公園內日月湖碼頭旁發現男童，趕緊將他帶回所內與母親團聚，男童看到母親後，還童言童語跟母親分享，「警察騎的電動自行車很有趣」，讓許女好氣又好笑。
第二警分局長蔡元戎表示，家長如帶年幼兒童出門，需在旁陪同且隨時留意動態，並教導孩子如找不到大人，先在原地等候或尋求警方協助；此外，亦可在孩童身上留有聯絡資訊或配戴名牌，以利熱心民眾或警方能守護迷失兒童順利找到回家的路。
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