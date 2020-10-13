影／愛犬「半斤」走丟2天飼主心急求助 女警網搜助尋獲

台中市施姓男子6日中午前往第三警分局東區所求助，因為他飼養的7月大黑狗「半斤」在去公園散布時，咬斷項圈逃脫，因一直找不到愛犬的蹤影，才拜託警方幫忙留意，警方在7日深夜時，在臉書社團發現有熱心網友發文，尋獲一隻黑狗，警員到現場比對特徵後，確認是施遺失的愛犬，趕緊將黑狗抱回派出所後，通知施領回。

台中市第三警分局東區分駐所在6日中午接獲施姓男子報案，他當天帶著7個月大的黑狗「半斤」出門散步，愛犬咬斷項圈逃脫，他跑遍曾去過的公園都找不到，請求24小時都在轄區巡邏的員警幫忙留意，希望能找回愛犬。

東區分駐所員警林政穎、黃漢文在7日深夜11時許服勤時，在臉書社團「台中南區東區大小事」發現有熱心民眾po文，文中附照描述一隻黑狗在長福公園遊蕩，疑為有人飼養，提供資訊給有遺失寵物的飼主。

警員細看網友提供的相片後，覺得與施姓男子協尋的愛犬「半斤」十分相似，由於網友目擊黑狗也曾出現在南區中興大學附近，對於牠是不是「半斤」也不能確定，警員趕赴現場後，在熱心民眾的協助下，順利接近黑狗，經警員再三將照片與黑狗現場比對，加上黑狗對警員呼喚「半斤」也有反應，大致確認黑狗是施遺失的「半斤」，因此抱狗回派出所，當時警員還直說「走，帶你回家」。