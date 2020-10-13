驚恐！傾盆大雨轎車國道5號「打水漂」高速打轉撞護欄

宜蘭今上午上班時間降下暴雨，一名楊姓駕駛載著2名乘客，從蘇澳交流道沿國道5號往北行駛，行經北上50.9公里處時，轎車因輾到積水「打水漂」，整輛車在國道中央轉了1圈，擦撞護欄後才停下，所幸車上3人僅受輕傷，無生命危險，目前已經恢復車道通行。

22歲楊姓男子今上午駕駛自小客車往宜蘭方向行駛，因上午8時許宜蘭降下暴雨，造成國道路面濕滑，楊男自小客車行經事故路段時，突然失控往右飄移，擦撞外側護欄後，整輛車回正到國道路中央才停下；因車上還有一名21歲楊姓女乘客，楊女被突如其來的失控嚇傻，在車上不斷尖叫，直到車輛停下一陣子，驚恐情緒才稍微平穩。

整段驚恐過程全被行車紀錄器拍下，所幸當時國5車流量少，楊男駕駛速度不快，雖然車頭全毀，但車上3人僅受到擦挫傷等輕傷，被送往羅東博愛醫院治療，楊男酒測值為0。