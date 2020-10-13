中油大林廠承攬商潛水員失蹤 天亮各單位繼續擴大搜尋

台灣中油大林煉油廠海下作業承攬商昨天下午通報，水下作業時有一名潛水員失蹤，廠方通報各單位共同進行搜救，昨晚因天黑暫停，今天上午8點工作船陸續出海，空中警察隊及海巡署也投入搜救工作，承攬商港灣公司派出潛水員在第三浮筒水下附近進行搜尋。

中油大林廠指出，台灣港灣公司昨天上午9時半到達大林廠外海第3浮筒海域，開始進行水下設備浮箱脫離工作，中午12點18分由第三組潛水人員陳員及曾員下水準備進行浮箱排水作業。12點35分吊船人員發現曾員的輸氣管線甩管脫落，隨即通知水下陳員，陳員表示約10分鐘前曾請曾員至水面吊船上拿取工具。經找尋未果，潛水作業主管孫員立即下水進行兩次搜尋，並於下午1點13分回報，3號浮筒水下周遭無曾員蹤跡，通知岸方擴大搜尋。

大林煉油廠接獲通知外海承攬商港灣公司作業員工曾先生在第三浮筒水下作業做設備檢修時，疑似空氣管線脫落被海流帶走失蹤，雖然曾先生有攜帶備用氣瓶，但廠方基於人員安全立即通報海巡署第五海巡總隊協尋，並在下午2點15分出動永安一號、大林一號、大林二號、大林八號加入搜救行列。內政部空中勤務總隊直升機、海巡高雄號、港務局高雄監控中心拖船隨後亦陸續投入協尋，各單位持續搜索至晚上7點仍未發現蹤跡，因天色昏暗先行返港，僅留海巡署高雄號繼續搜索。

今天早上各單位又展開搜救作業，希望趕快找到曾姓潛水員。