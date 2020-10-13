快訊

不打不成器？教養或兒虐，父母懲戒權的一線間

新北汐止鐵道旁民宅冒熊熊大火 濃煙竄天影響國道視線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中太平鐵皮宮廟暗夜惡火 猛烈火勢屋主驚慌逃生

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區建興路275巷鐵皮屋宮廟在今天凌晨0時左右，疑似1樓神明廳電線走火引發火警，火勢來得又猛又烈，當時獨居的67歲吳姓屋主在2樓聞到燒焦味驚覺有異，下樓查看發現為1樓神明廳已陷入一片火海，立即奪門而出逃生，並打119向台中市消防局求援，台中市消防局獲報後趕抵現場，在12分鐘內撲滅火勢，無人員傷亡，火災發生原因由消防局火調人員鑑定中。

台中市消防局在今天凌晨零時5分獲報，太平區建興路275巷內有火警，報案人指稱現場為鐵皮屋二樓結構，做為宮廟使用，裡頭的人已逃出。台中市警局太平分局太平派出所員警獲報後，立即前往並協助交通疏導。

消防局立即派遣太平、車籠埔、東英及第三大隊，出動消防車10輛、救護車1輛、消防人員37名，初期由太平分隊小隊長謝永豐帶隊前往搶救，第三大隊組長葉至峰前往指揮救災。

消防員在今天清晨零時12分到場時，2層樓的鐵皮屋已陷入一片火海，消防員滅火的過程中，詢問在場人員，向確認逃生出來的屋主確認，屋內無人在內受困，在消防員灌救下，火勢在零時21分獲控制，並且零時24分撲滅。

消防員在殘火處理後發現，現場二層樓鐵皮屋燒毀，火勢未波及附近住戶，燃燒面積約60平方公尺、財損約10萬元、無人員傷亡。

台中市太平區鐵皮宮廟在今天凌晨0時左右傳火警，獨居的吳姓屋主逃生後報警，台中市消防局獲報後在12分鐘內撲滅火勢，無人員傷亡。圖／台中市消防局提供
台中市太平區鐵皮宮廟在今天凌晨0時左右傳火警，獨居的吳姓屋主逃生後報警，台中市消防局獲報後在12分鐘內撲滅火勢，無人員傷亡。圖／台中市消防局提供
台中市太平區鐵皮宮廟在今天凌晨0時左右傳火警，獨居的吳姓屋主逃生後報警，台中市消防局獲報後在12分鐘內撲滅火勢，無人員傷亡。圖／讀者提供
台中市太平區鐵皮宮廟在今天凌晨0時左右傳火警，獨居的吳姓屋主逃生後報警，台中市消防局獲報後在12分鐘內撲滅火勢，無人員傷亡。圖／讀者提供

台中市 消防員 火災

延伸閱讀

影／南投鐵皮民宅竄大火 1家5口驚逃幸無人傷

消防員防疫津貼混亂 陳其邁允加速處理

市議員關切防疫津貼沒下文 台南市消防局：將向中央爭取

中壢區南園二路鐵皮屋火警 幸無人受困

相關新聞

新北汐止鐵道旁民宅大火全面燃燒 濃煙竄天影響國道視線

新北市消防局今天上午9時許獲報，汐止區光復街2樓民宅發生火警，現場火舌竄出，全面燃燒，濃煙影響大同路、高速公路視線，警消...

不打不成器？教養或兒虐 父母懲戒權的一線間

與家暴、兒虐的有關案件中，身為加害者的父母幾乎都會提出「懲戒權」的抗辯，輕則罰站、命令子女交互蹲跳、關禁閉，重則以甩巴掌、用水管、衣架、熱熔膠條、皮帶等各種物品毆打成傷或剝奪食物、睡眠等基本維生需求。但難道對子女行使懲戒權，就等於可以體罰甚至虐童嗎？答案當然是否定的。

中油大林廠承攬商潛水員失蹤 天亮各單位繼續擴大搜尋

台灣中油大林煉油廠海下作業承攬商昨天下午通報，水下作業時有一名潛水員失蹤，廠方通報各單位共同進行搜救，昨晚因天黑暫停，今...

影／愛犬「半斤」走丟2天飼主心急求助 女警網搜助尋獲

台中市施姓男子6日中午前往第三警分局東區所求助，因為他飼養的7月大黑狗「半斤」在去公園散布時，咬斷項圈逃脫，因一直找不到...

驚恐！傾盆大雨轎車國道5號「打水漂」高速打轉撞護欄

宜蘭今上午上班時間降下暴雨，一名楊姓駕駛載著2名乘客，從蘇澳交流道沿國道5號往北行駛，行經北上50.9公里處時，轎車因輾...

影／台中太平鐵皮宮廟暗夜惡火 猛烈火勢屋主驚慌逃生

台中市太平區建興路275巷鐵皮屋宮廟在今天凌晨0時左右，疑似1樓神明廳電線走火引發火警，火勢來得又猛又烈，當時獨居的67...

郵局通知領包裹？點擊連結填信用卡資料 竟遭國外盜刷

基隆1名蔡姓男子收到一封佯裝來自中華郵政全球資訊網的電子郵件，指他的包裹正等待發貨，要求付款50元，並提供連結網址要求點...

宜蘭南安國小附設幼稚園竄火 教室面目全非今停課一天

宜蘭縣蘇澳鎮南安國小附設幼稚園，今天上午7時22分許，專收中、大班的混合教室突然竄火，宜蘭縣消防局派員灌救，火勢約在20...

蘆洲有女子鬧跳樓身子探出窗外 消防火速馳援一把抓回

新北市蘆洲區民族路422巷，今天清晨7時30分左右傳出有人鬧跳樓，目擊者報案指稱，看見某大樓3樓有1名女子身體探出陽台鐵...

母女搭電梯脫衣鞋人間蒸發 台版藍可兒案至今無解

電梯是密閉空間，有些人會產生幽閉恐懼症，造成恐慌與焦慮，常是推理電影場景，在現實情境也不乏例子。國人最熟知的有彰化縣劉姓婦人母女失蹤案，以及加拿大華裔女大學生藍可兒命案，共通點就是重要現場都在電梯裡，失蹤者也都有很詭異的動作，更增添懸疑與驚悚。

台南槍擊案冠全台 今年已16件

台南槍擊案居全國第一，市議員呂維胤、陳怡珍、蔡筱薇及邱莉莉等人昨天在議會要求警方有積極作為，不要連槍擊案發生數都「奪冠」...

阿嬤轉個彎 害慘砂石車

八十四歲陳姓老婦前天下午騎機車，在苗栗竹南永貞路二段突從外車道左轉橫越馬路，內車道張姓男子駕駛砂石車煞不住，擦撞老婦後失...

熱門新聞

3歲女童獨自在家找不到媽媽 推開窗自3樓墜落

女罵「幹XX急拜」辯「急的時候快拜拜」 判罰4000元

電梯突然下墜！訪蘇貞昌行程 20多名記者受困10分鐘

影／女子用他人PO網中獎發票兌獎 國稅局要追回辦詐欺

影／合康藥局疑售來源不明口罩還要告民眾 負責人遭訴

「少龍」猶如披著羊皮的狼 利用「心靈導師」脫衣吸奶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。