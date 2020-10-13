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影／台中太平鐵皮宮廟暗夜惡火 猛烈火勢屋主驚慌逃生
台中市太平區建興路275巷鐵皮屋宮廟在今天凌晨0時左右，疑似1樓神明廳電線走火引發火警，火勢來得又猛又烈，當時獨居的67歲吳姓屋主在2樓聞到燒焦味驚覺有異，下樓查看發現為1樓神明廳已陷入一片火海，立即奪門而出逃生，並打119向台中市消防局求援，台中市消防局獲報後趕抵現場，在12分鐘內撲滅火勢，無人員傷亡，火災發生原因由消防局火調人員鑑定中。
台中市消防局在今天凌晨零時5分獲報，太平區建興路275巷內有火警，報案人指稱現場為鐵皮屋二樓結構，做為宮廟使用，裡頭的人已逃出。台中市警局太平分局太平派出所員警獲報後，立即前往並協助交通疏導。
消防局立即派遣太平、車籠埔、東英及第三大隊，出動消防車10輛、救護車1輛、消防人員37名，初期由太平分隊小隊長謝永豐帶隊前往搶救，第三大隊組長葉至峰前往指揮救災。
消防員在今天清晨零時12分到場時，2層樓的鐵皮屋已陷入一片火海，消防員滅火的過程中，詢問在場人員，向確認逃生出來的屋主確認，屋內無人在內受困，在消防員灌救下，火勢在零時21分獲控制，並且零時24分撲滅。
消防員在殘火處理後發現，現場二層樓鐵皮屋燒毀，火勢未波及附近住戶，燃燒面積約60平方公尺、財損約10萬元、無人員傷亡。
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