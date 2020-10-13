郵局通知領包裹？點擊連結填信用卡資料 竟遭國外盜刷

基隆1名蔡姓男子收到一封佯裝來自中華郵政全球資訊網的電子郵件，指他的包裹正等待發貨，要求付款50元，並提供連結網址要求點擊。蔡連結後填寫信用卡資料，不久就收到信用卡公司簡訊通知在國外刷卡3000多元，連忙打電話告訴信用卡公司被盜刷，要求止付。

基隆市警局刑事警察大隊今天表示，蔡男10月1日收到顯示「中華郵政全球資訊網」的簡體字郵件 ，內文為「尊敬的客戶，請注意，您的包裹正等待發貨。確認付款50NT$ 通過下面的鏈接。！點擊此處繼續」。

蔡男察覺信件內容像大陸使用語法，但仍不疑有他，點擊連結進入的畫面為填寫信用卡資料頁，蔡又逐一填寫信用卡相關資訊。10月6日蔡收到信用卡公司簡訊通知，「謝謝您使用郵政VISA金融卡」，指他剛剛在國外消費3312元，馬上聯絡信用卡公司遭盜刷。

中華郵政公司先前已發表聲明，發現詐騙集團藉由中華郵政公司名義，製作詐騙網頁偽造資訊，要求民眾輸入手機號碼資訊竊取個資。近期又有詐騙集團假借中華郵政名義寄送電子郵件，要求民眾點擊連結，輸入信用卡號碼竊取信用卡資料伺機盜刷。