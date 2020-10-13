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蘆洲有女子鬧跳樓身子探出窗外 消防火速馳援一把抓回
新北市蘆洲區民族路422巷，今天清晨7時30分左右傳出有人鬧跳樓，目擊者報案指稱，看見某大樓3樓有1名女子身體探出陽台鐵窗，疑似有人拉住，雙方激烈爭吵。
消防局獲報動員7車、13人攜帶裝備趕往，發現35歲女子其實在2樓，初步了解，是因為剛剛跟男朋友吵架，一時激憤鬧情緒，將身體探出鐵窗揚言跳下。消防隊員到達之後，好言相勸並趁隙一把抓住女子，大約7時43分平安將女子救下。
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