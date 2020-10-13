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影／南鐵地下化強拆現場 老婦跪地哭嚎：你們忍心嗎？
台南市鐵路地下化最後兩戶拆遷戶上午展開強制拆除，警方將現場封鎖，除了工作人員之都不可以靠近僅鐵路東移自救會陳致曉家，一名自稱是陳家好友的老婦，想要進入現場，被阻攔在外，跪在地上哭嚎，引發路人圍觀。
老婦表示，也是附近的拆遷戶，同時是陳致曉媽媽的好朋友，希望能夠進入參加，協助陳媽媽整理物件搬遷。
他跪在地上哭嚎，表示「我年紀這麼大了還跣你們，你們忍心嗎」，雙方僵持20分鐘，警方最後同意讓他進入。
警方上午凌晨四點就到信現場集結，六點的時候準備要強制拆除，但是陳致曉的父母表示願意主動搬遷，但是原來約好的搬家人員10點才會到現場，要求延後，但是警方與鐵道局人員仍然希望能夠提前搬遷，雙方到七點的時候仍在僵持當中。
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