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中油大林廠在二港口外海執行水下作業 1潛水員失蹤
中油大林廠表示，10月12日下午1點半，大林煉油廠海下作業承攬商在高雄二港口外海進行水下作業時，一名曾姓潛水員失蹤，廠方旋即通報各單位共同進行搜救，各方人員持續搜索中，因夜晚天色黑暗暫停搜索，待天明繼續。
大林煉油廠是在下午1點40左右接獲海上作業課通報，承攬商港灣公司作業員工曾先生在第三浮筒水下作業做設備檢修時，疑似空氣管線斷掉被海流帶走失蹤。廠方立即通報海巡署，並於下午3點多分別由內政部空中勤務總隊直升機、海巡高雄號、港務局高雄監控中心拖船進行協尋。中油公司也陸續出動永安一號、大林一號、大林二號、大林八號加入搜救行列。
海巡署指出，下午兩點多接獲中油大林煉油廠報案，在鳳鼻頭外海約5海浬處，有一名民間工作船潛水工人失蹤，海巡署獲報後，立即派遣第五海巡隊出動1艘海巡艦艇及2架空偵機到場。
直至下午4點多時，搜尋潛水工人未果，大林煉油廠立即再出動4艘工作船協助海巡人員尋找，到6點多時，因天色漸暗，僅留現場1艘海巡艦艇救援，預計明天一早將再出動空偵機協搜。
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