影／南投鐵皮民宅竄大火 1家5口驚逃幸無人傷

南投縣埔里鎮今晚間傳出住宅火警，當時陳姓屋主一家5口都在家，因聽到房間傳出「劈啪」聲響，查看才發現已起火燃燒，因屋內全是木材隔間，火勢迅速延燒，眼見無法撲救，全家急忙逃生，幸未造成傷亡，起火原因則仍待調查釐清。

南投縣消防局指出，今天晚上7時36分獲報，埔里鎮枇杷里和平東路有民宅發生火警，因該處唯鐵皮民宅，且周邊有建材工程行，憂心火勢延燒擴大，緊急調派埔里、中心碑、日月潭、國姓、魚池等5分隊及第二大隊消防人車馳援。

「聽到劈啪聲響才發現起火。」陳姓屋主表示，起火當下，3人在一樓客廳看電視，另2人則是在2樓房間，因突然聽到另一個房間傳出劈啪聲響，前往查看才發現房間內起火，還不斷起火冒出濃煙，本來想救火，但火燒越大。

眼見火勢蔓延，陳姓屋主一家5口、2大3小只好緊急逃生，並打119報案，而因鐵皮民宅屋內採用木材隔間，且房間內堆放不少衣物，火勢迅速延燒，1、2樓一下就陷入火海，消防車到場後緊急佈水線，並噴水與前方建材行設防火線。