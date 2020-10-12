快訊

央視指卓榮泰前助理涉台諜 民進黨回應了

全球民粹領袖為何擔心川普落選？專家這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南投鐵皮民宅竄大火 1家5口驚逃幸無人傷

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮今晚間傳出住宅火警，當時陳姓屋主一家5口都在家，因聽到房間傳出「劈啪」聲響，查看才發現已起火燃燒，因屋內全是木材隔間，火勢迅速延燒，眼見無法撲救，全家急忙逃生，幸未造成傷亡，起火原因則仍待調查釐清。

南投縣消防局指出，今天晚上7時36分獲報，埔里鎮枇杷里和平東路有民宅發生火警，因該處唯鐵皮民宅，且周邊有建材工程行，憂心火勢延燒擴大，緊急調派埔里、中心碑、日月潭、國姓、魚池等5分隊及第二大隊消防人車馳援。

「聽到劈啪聲響才發現起火。」陳姓屋主表示，起火當下，3人在一樓客廳看電視，另2人則是在2樓房間，因突然聽到另一個房間傳出劈啪聲響，前往查看才發現房間內起火，還不斷起火冒出濃煙，本來想救火，但火燒越大。

眼見火勢蔓延，陳姓屋主一家5口、2大3小只好緊急逃生，並打119報案，而因鐵皮民宅屋內採用木材隔間，且房間內堆放不少衣物，火勢迅速延燒，1、2樓一下就陷入火海，消防車到場後緊急佈水線，並噴水與前方建材行設防火線。

南投縣消防局表示，經消防人車全力灌救下，火勢約在晚上8時獲得控制，並在大概8時30分撲滅，初步了解現場狀況後，懷疑是民宅電線走火釀災，但詳細財損狀況、起火點及原因仍有待火場鑑識小組調查釐清。

南投縣埔里鎮今晚間傳出住宅火警，火勢迅速延燒，所幸屋主1家5口及時逃生，未造成傷亡。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮今晚間傳出住宅火警，火勢迅速延燒，所幸屋主1家5口及時逃生，未造成傷亡。圖／讀者提供

埔里

延伸閱讀

基隆七堵5樓鐵皮加蓋民宅晩間濃煙火舌竄出 幸無人受傷

相關新聞

影／南投鐵皮民宅竄大火 1家5口驚逃幸無人傷

南投縣埔里鎮今晚間傳出住宅火警，當時陳姓屋主一家5口都在家，因聽到房間傳出「劈啪」聲響，查看才發現已起火燃燒，因屋內全是...

派出所前逆向違停 經告知仍不聽勸屏警直接拖吊保管

屏東一名楊姓男子（30歲），昨天至屏東警分局崇蘭派出所洽公，將車輛逆向停放在派出所門口左側的紅線區域內，不僅且影響迪化街...

徐國勇探望昏厥所長 盼警消落實代理人制度

高雄市派出所所長薛冠洲執勤昏厥，內政部長徐國勇今天下午前往醫院探望，並表示，犯罪型態改變、警察工作日益艱鉅，盼警消落實代...

高雄派出所所長值勤病倒失去意識 陳其邁赴醫院探望

高雄市仁武警分局澄觀所所長薛冠洲凌晨服勤時失去意識送醫急救，高雄市長陳其邁連跑多個行程，並在中午時分前往醫院探視，陳其邁...

不滿「花蓮港高爾夫球俱樂部」列古蹟 倡建者之子提告

日治時期遺留迄今的建築物「花蓮港高爾夫球俱樂部」，經花蓮縣政府文化局認定為縣定古蹟，倡建球場的林千種之子林怡博不服提告。...

影／蘇花公路砂石車斗甩尾掃過對向車頭毀 駕駛受傷送醫

舊蘇花公路35.2公里宜蘭南澳路段，今天上午8點多發生砂石車擦撞事故，造成一名駕駛右膝受傷送醫，現場封閉道路影響車輛通行...

影／澄觀所長搶救畫面曝光 可睜眼揮手恢復中

高雄市仁武分局澄觀所長薛冠洲今天凌晨服勤時疑似心肌梗塞發作，一度失去呼吸心跳，現場同仁實施心肺復甦術，隨即送往車程僅3分...

花蓮製麵廠87萬元被竊 竊賊得手返家呼呼大睡火速被逮

花蓮玉里鎮1家製麵廠今天一早發現貨款及員工薪水，共87萬5500元遭竊，警方接獲報案後，根據監視器畫面，鎖定1名38歲許...

海軍官校生墜樓亡無跡象 校方納悶：聯招生表現正常

海軍官校王姓學生驚傳今天凌晨在新北市新店區的住家墜樓身亡，據了解，王姓學生畢業於台北市的普通高中，但從今年7月入伍訓練至...

陌生婦兩度突掐4歲童頸部 嚇壞男童母親

何姓婦人本月初帶4歲兒子到高雄左營區友人的住處騎樓烤肉，周姓婦人突然兩度掐住兒子，讓她驚慌趕緊報案，也驗傷並對周婦提告；...

影／路口車禍女騎士一動也不動 軍警協力救人太暖心

今天上午位於宜蘭市中山路縣警察局大門口前方道路，發生汽車跟機車對撞車禍，機車女騎士躺在地上一動也不動，剛好被路過的阿兵哥...

18歲海軍官校學生收假父親陪同回左營 卻又返家墜樓亡

18歲王姓海軍官校學生返家過雙十國慶連假，昨天原本應該收假返校，父親還陪他搭高鐵到左營，沒想到王晚間又自行搭車北返返家，...

熱門新聞

雙十連假收假卻未返校 18歲海軍官校學生住家墜樓亡

疑連夜過勞心肌梗塞癱倒派出所門口 高雄澄觀所長昏迷

台中大里客運攔腰撞上休旅車 轎車左側嚴重凹陷4人送醫

3歲女童獨自在家找不到媽媽 推開窗自3樓墜落

女罵「幹XX急拜」辯「急的時候快拜拜」 判罰4000元

84歲老婦騎士從外車道左轉 砂石車急煞仍撞上衝進工地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。