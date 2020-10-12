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男子疑貪快騎車上國道釀連環撞 公共危險罪函送

中央社 / 新北12日電

43歲趙姓男子5日騎機車上國道蛇行，導致多車連環撞，國道警察局今天說，全案訊後依公共危險罪嫌函送送台灣新北地方檢察署偵辦；相關人士說，趙姓男子疑貪快上國道累犯。

相關人士表示，趙姓男子當時要從新北市林口區前往台北市，疑貪快上國道，且非首次。

內政部警政署國道公路警察局第一公路警察大隊巡邏車5日近中午時，於國道1號北向38公里處發現1部普通重型機車於車道上蛇行，但騎士不理會警車鳴放警報器、以手勢示意要求停靠路肩，後來於外線車道被小貨車擦撞倒地，後續發生聯結車追撞多車。

國道警方當時表示，騎士送醫後，抽血檢驗初步排除酒駕及毒駕，除臉部及雙腳擦傷，還檢查出脾臟等內臟破裂，仍在加護病房觀察當中，待轉入普通病房才能製作筆錄。

國道 警察

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男子騎機車國道蛇行 不排除公共危險罪送辦

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