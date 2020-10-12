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派出所前逆向違停 經告知仍不聽勸屏警直接拖吊保管

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名楊姓男子（30歲），昨天至屏東警分局崇蘭派出所洽公，將車輛逆向停放在派出所門口左側的紅線區域內，不僅且影響迪化街上的交通還違規，警方告知可將車輛停至派出所內洽公車格，經告知後楊男仍不聽勸，隨後，警方交通隊派遣拖吊車移至移置保管，事後也遭民眾拍照PO網引起網友熱議。

楊男駕駛的車輛遭拖吊後，有民眾見狀拍照PO網指出，「一早我遇見了梁靜茹給了車主+200%勇氣的故事」，貼文還附上，崇蘭派出所前的道路照片，以及車輛被拖吊的大概位置。

貼文一出，引起網友熱議論並留言，「越危險的地方通常越安全」、「確定這叫勇氣」、「專打不長眼 停警局門口被拖吊」、「太像透天住宅區， 所以沒注意到就大剌剌停下去，被拖吊的意思嗎」、「被拖吊吧，地上有粉筆字之類」、「他想表達 在警察局前面違停」。

屏東警分局指出，若車輛逆向且違停在紅線區域內，將依道路交通管理處罰條例第56條1項6款處以新台幣600至1200元罰鍰。楊男也在昨天晚上，將被拖吊的車輛領回。

對此，屏東警方呼籲，用路人遵守交通規則，除了避免荷包失血，也要顧及自身及其他用路人之安全，避免貪圖一時的便利，導致無法彌補的憾事發生。

楊姓男子逆向又違停在紅線區域，遭警方拖吊，民眾見狀拍照PO文。圖／取至臉書報廢公社二館
楊姓男子逆向又違停在紅線區域，遭警方拖吊，民眾見狀拍照PO文。圖／取至臉書報廢公社二館
楊姓男子逆向又違停在紅線區域，遭警方拖吊，民眾見狀拍照PO文。圖／取至臉書報廢公社二館
楊姓男子逆向又違停在紅線區域，遭警方拖吊，民眾見狀拍照PO文。圖／取至臉書報廢公社二館
楊姓男子逆向又違停派出所前的紅線區域，經警方告知，仍不聽勸於是由交通隊拖吊保管。記者陳弘逸／翻攝
楊姓男子逆向又違停派出所前的紅線區域，經警方告知，仍不聽勸於是由交通隊拖吊保管。記者陳弘逸／翻攝
楊姓男子逆向又違停派出所前的紅線區域，經警方告知，仍不聽勸於是由交通隊拖吊保管。記者陳弘逸／翻攝
楊姓男子逆向又違停派出所前的紅線區域，經警方告知，仍不聽勸於是由交通隊拖吊保管。記者陳弘逸／翻攝
楊姓男子昨晚已至違規車輛移置保管場將車輛取回。記者陳弘逸／攝影
楊姓男子昨晚已至違規車輛移置保管場將車輛取回。記者陳弘逸／攝影

屏東 違停

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