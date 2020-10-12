派出所前逆向違停 經告知仍不聽勸屏警直接拖吊保管

屏東一名楊姓男子（30歲），昨天至屏東警分局崇蘭派出所洽公，將車輛逆向停放在派出所門口左側的紅線區域內，不僅且影響迪化街上的交通還違規，警方告知可將車輛停至派出所內洽公車格，經告知後楊男仍不聽勸，隨後，警方交通隊派遣拖吊車移至移置保管，事後也遭民眾拍照PO網引起網友熱議。

楊男駕駛的車輛遭拖吊後，有民眾見狀拍照PO網指出，「一早我遇見了梁靜茹給了車主+200%勇氣的故事」，貼文還附上，崇蘭派出所前的道路照片，以及車輛被拖吊的大概位置。

貼文一出，引起網友熱議論並留言，「越危險的地方通常越安全」、「確定這叫勇氣」、「專打不長眼 停警局門口被拖吊」、「太像透天住宅區， 所以沒注意到就大剌剌停下去，被拖吊的意思嗎」、「被拖吊吧，地上有粉筆字之類」、「他想表達 在警察局前面違停」。

屏東警分局指出，若車輛逆向且違停在紅線區域內，將依道路交通管理處罰條例第56條1項6款處以新台幣600至1200元罰鍰。楊男也在昨天晚上，將被拖吊的車輛領回。