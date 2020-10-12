徐國勇探望昏厥所長 盼警消落實代理人制度

內政部長徐國勇（左四）今天下午到醫院探視澄觀所長薛冠洲，慰問現場守候家屬。圖／高市警局提供 高雄市派出所所長薛冠洲執勤昏厥，內政部長徐國勇今天下午前往醫院探望，並表示，犯罪型態改變、警察工作日益艱鉅，盼警消落實代理人制度，盡量不要讓同仁休假趕回工作崗位；在不影響整體勤務運作下，彈性調整勤務，讓外勤資深同仁獲得適宜且可負荷的工作。

今天凌晨1點半左右，高雄市仁武分局澄觀派出所所長薛冠洲疑似心肌梗塞，在派出所門口突然身體不適送醫急救，一度失去呼吸心跳，所幸送醫後逐步甦醒，可睜眼、揮手，人仍在加護病房觀察，3天內都處於危險期。

市長陳其邁中午前往醫院探視，徐國勇今天的行程也在高雄市，下午3點多前往榮總探視薛冠洲。徐國勇指出，警消工作辛勞，應落實代理人制度，盡量不要讓同仁休假後趕回，以獲得充分良好休息，另鼓勵員警正當休閒及運動，調養身心健康。

徐國勇說，考量資深員警健康與負荷程度，在不影響整體勤務運作下，應因時因地制宜、循序漸進推動，藉由彈性調整勤務方式（如編排靜態或非攻勢勤務），讓資深外勤同仁有適宜且可負荷的工作服勤方式，同時借重他們的經驗傳承完成世代交替。 內政部長徐國勇（右二）今天下午到醫院探視澄觀所長薛冠洲，慰問現場守候家屬。 圖／高市警局提供

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