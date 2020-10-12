高雄派出所所長值勤病倒失去意識 陳其邁赴醫院探望

高雄市仁武警分局澄觀所所長薛冠洲凌晨服勤時失去意識送醫急救，高雄市長陳其邁連跑多個行程，並在中午時分前往醫院探視，陳其邁慰問家屬，並囑咐高雄榮民總醫院給予最好的醫療照顧。

仁武分局澄觀所長薛冠洲今天凌晨服勤時疑似心肌梗塞發作，一度在派出所門口失去呼吸心跳，現場同仁實施心肺復甦術，救護車將他送往車程僅3分鐘的榮總搶救生命，手術後昏迷近5小時，所幸在近午時分甦醒過來。

高雄市長陳其邁今早到美濃木瓜園視察，並轉往福華飯店推廣木瓜入菜，中午左右，陳其邁與警察局長劉柏良一同前往榮總探視薛冠洲。