高雄派出所所長值勤病倒失去意識 陳其邁赴醫院探望
高雄市仁武警分局澄觀所所長薛冠洲凌晨服勤時失去意識送醫急救，高雄市長陳其邁連跑多個行程，並在中午時分前往醫院探視，陳其邁慰問家屬，並囑咐高雄榮民總醫院給予最好的醫療照顧。
仁武分局澄觀所長薛冠洲今天凌晨服勤時疑似心肌梗塞發作，一度在派出所門口失去呼吸心跳，現場同仁實施心肺復甦術，救護車將他送往車程僅3分鐘的榮總搶救生命，手術後昏迷近5小時，所幸在近午時分甦醒過來。
高雄市長陳其邁今早到美濃木瓜園視察，並轉往福華飯店推廣木瓜入菜，中午左右，陳其邁與警察局長劉柏良一同前往榮總探視薛冠洲。
市警局指出，院長林曜祥院長親自說明病況，市長也指示一定要給予警察同仁最好的醫療照護，目前在榮總全力醫治下，薛所長情況逐漸穩定，市長向家屬表達對於薛所長辛勞的肯定之意，希望薛所長早日康復。
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