不滿「花蓮港高爾夫球俱樂部」列古蹟 倡建者之子提告

日治時期遺留迄今的建築物「花蓮港高爾夫球俱樂部」，經花蓮縣政府文化局認定為縣定古蹟，倡建球場的林千種之子林怡博不服提告。台北高等行政法院認為，林男非屬建物所有人、管理人或使用人，不具備法律上利害關係，屬當事人不適格，判林男敗訴，可上訴。

花東唯一高爾夫球場「花蓮高爾夫球場」歷史悠久，建於1928年，為當時全省僅有兩座18洞標準高爾夫球場之一，當時稱為「米崙高爾夫球場」，與著名台灣高爾夫俱樂部（淡水球場）相媲美。

文史工作者葉柏強去年間發現，球場內一棟老舊建築物是逾90年米崙高爾夫球場招待所，認為極具文化資產潛力，2019年2月27日葉男等5人向花蓮縣政府文化局提報「花蓮港高爾夫球俱樂部」申請登錄為古蹟。

文化局於前年4月11日辦理建物文化資產價值評估現場勘查，現勘後，評估具古蹟潛力，會勘決議將建物列冊追蹤，並通知葉柏強等民眾會勘決定。文化局繼於前年6月12日辦理「花蓮縣文化資產審議會－有形文化資產」現場勘查，並於8月間召開會議。

會議決議：「指定為古蹟」，並公告指定「花蓮港高爾夫球俱樂部」建物為縣定古蹟。籌資整建球場之一者是博士林千種，他的兒子林怡博不服，以球場會員身分提行政爭訟。

林怡博主張，依文化資產保存法規定，「古蹟指定」應符合「具高度歷史、藝術或科學價值」、「表現各時代營造技術流派特色」、「具稀少性，不易再現者」等3項基準，原處分不符合基準指定，請求撤銷原處分，並應作成非縣定古蹟決議。

花蓮縣政府辯稱，文化局受理民眾提報後，進行現場勘查，並召開文資審議會通過決議，再以原處分公告指定該建物為縣定古蹟，程序於法尚無不合。

再者，本案當事人應為該建物所有人或利害關係人，林怡博未說明其就原處分有何法律上利害關係。他既非該建物所有人或利害關係人，則無當事人資格。

法院查出，該建物坐落於花蓮市民意段69地號土地上，為一未登記建物，事實上處分權人為花蓮縣政府，實際管理單位為花蓮縣政府教育處，該建物建造完成後，原由花蓮縣高爾夫俱樂部使用，後經司法程序，縣府將建物收回自行處理，並委由高市公司使用。