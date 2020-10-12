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影／蘇花公路砂石車斗甩尾掃過對向車頭毀 駕駛受傷送醫
舊蘇花公路35.2公里宜蘭南澳路段，今天上午8點多發生砂石車擦撞事故，造成一名駕駛右膝受傷送醫，現場封閉道路影響車輛通行約40分鐘，路面油漬由南澳工務段派員鋪灑木屑，車禍原因調查中。
警方表示，潘姓男駕駛人(65年次)駕駛營業貨運曳引車，由北往南方向行駛，行經肇事路口過彎時，因曳引車後方車斗超越行車分向線，導致迎面撞及對向車道由朱姓男駕駛人(65年次)駕駛的營貨曳引車前車頭，由南往北方向行駛，雙方擦撞後造成朱姓駕駛人右腳膝蓋受傷，送往羅東博愛院救治，無生命危險，雙方駕駛人酒測值為零。
現場暫時管制封閉40分鐘後才恢復單線雙向通行，另外下雨過後道路濕滑及事故遺留的路面油漬，通知由南澳工務段派員前往協助鋪灑木屑，肇事情形待警方後續釐清。
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