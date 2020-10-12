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花蓮製麵廠87萬元被竊 竊賊得手返家呼呼大睡火速被逮

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮玉里鎮1家製麵廠今天一早發現貨款及員工薪水，共87萬5500元遭竊，警方接獲報案後，根據監視器畫面，鎖定1名38歲許姓竊賊，立即到嫌犯家逮人，許男在警方上門時還呼呼大睡，最後1小時內迅速偵破竊盜案，贓款原封不動歸還失主，全案移送花蓮地方檢察署偵辦。

據了解，製麵廠一樓是工廠、二樓為老闆住家，由於國慶連假郵局沒有開門，老闆來不及存款，暫時將87萬餘元放在工廠的抽屜裡，沒想到今天清晨6點款項不翼而飛。

根據監視器畫面，昨天深夜有毒品竊盜前科的許男，在製麵廠周遭探頭探腦，隨即拿走附近的梯子，爬上2樓，躡手躡腳到1樓搜刮，得手後立刻離去，沒有驚動老闆。

警方接獲報案後，一看監視器畫面，就認出是鎮上治安顧慮人口，馬上鎖定是許男犯案，到嫌犯家中一查，果然有87萬5500元，款項全部追回，約1小時就迅速破案，製麵廠老闆得知錢失而復得，慶幸沒有損失，頻頻感謝警方的大力協助。

玉里分局長陳蔚文呼籲，各位民眾如有發現可疑之人、事、物，請即撥打110報案專線，或向就近所在地警察機關報案，以維護治安。

許姓男子昨晚偷了製麵廠87萬餘元，被警方逮捕並移送法辦。圖／警方提供
許姓男子昨晚偷了製麵廠87萬餘元，被警方逮捕並移送法辦。圖／警方提供
花蓮玉里鎮一家製麵廠的貨款及員工薪水約87萬餘元被偷，警方1個小時迅速破案。圖／警方提供
花蓮玉里鎮一家製麵廠的貨款及員工薪水約87萬餘元被偷，警方1個小時迅速破案。圖／警方提供

竊盜 警察 薪水

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