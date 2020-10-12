海軍官校生墜樓亡無跡象 校方納悶：聯招生表現正常

海軍官校王姓學生驚傳今天凌晨在新北市新店區的住家墜樓身亡，據了解，王姓學生畢業於台北市的普通高中，但從今年7月入伍訓練至今，表現沒有重大違規或異狀，也未留下遺書，校方對於疑似輕生的原因感到很納悶，將持續與家屬了解原因。

海軍官校今天表示，1年級王姓學生昨晚9點未返校收假，單位就主動聯繫學生家屬，並派員協尋，今凌晨3點接獲家屬通知，他已於住家附近大樓墜樓身亡；校方很遺憾與不捨，會全力配合檢警調查釐清肇因，並派幹部協助家屬處理後續事宜。

王姓學生高中就讀台北市的市立高中，透過聯合招生錄取海軍官校，於今年7月到陸軍官校接受入伍訓2個月，8月底結訓假，直到9月初回到海軍官校，正式的軍校生活才開始1個多月；雖軍校比一般大學不同，校方認為王這段時間的表現很正常。

海軍官校透露，王姓學生家境小康，除了先前表現沒有異狀，也沒向同儕或家人表達遇上問題，更無犯錯遭處罰，加上並未留遺書，疑輕生原因令人納悶，軍方會與家屬深入了解。