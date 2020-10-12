陌生婦兩度突掐4歲童頸部 嚇壞男童母親

何姓婦人本月初帶4歲兒子到高雄左營區友人的住處騎樓烤肉，周姓婦人突然兩度掐住兒子，讓她驚慌趕緊報案，也驗傷並對周婦提告；警方初步了解，周婦疑精神狀況不佳，又誤以為孩子遭欺負才動手，全案已依傷害罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

左營警分局文自派出所長郭駿成指出，本月2日獲報左營文康路有糾紛，員警前往了解，發現何姓婦人帶4歲兒子到朋友住處烤肉，周姓婦人則帶6歲兒子行經看他們烤肉，且兩個兒子還一起嬉戲，卻發生糾紛。

據了解，警方到場後周姓婦人帶兒子已離去，何婦當場表示，當時一群人正在烤肉，周婦小孩卻一直干擾，打他們的大人、小孩，兒子無端被打後要還手，周婦就很用力掐她兒子，造成整個脖子是紅的，還有指甲痕；員警當場陪同何女前往附近找對方家屬洽談、瞭解原因。

由於4歲男童遭受驚嚇，何婦跟丈夫也覺得屬攻擊行為，事態嚴重，帶往醫院驗傷，本月5日就檢據相關驗傷單，到文自所製作筆錄提告，警方也以傷害罪嫌將周婦函請橋檢偵辦。