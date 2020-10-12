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影／路口車禍女騎士一動也不動 軍警協力救人太暖心

聯合報 / 記者戴永華/即時報導

今天上午位於宜蘭市中山路縣警察局大門口前方道路，發生汽車跟機車對撞車禍，機車女騎士躺在地上一動也不動，剛好被路過的阿兵哥看到，馬上停車下來幫忙救人，路人目睹直呼太暖心，也有人拍下照片貼在臉書，網友大讚台灣最美的風景是人。

這起車禍發生在今天上午7點半，剛好是上班人車最多的時段，汽車與機車對向行駛，汽車要左轉往綠九市場方向時，被對向的機車撞上，發出重大撞擊聲。事發地點位於十字路口，一時造成車流打結，縣警察局保安隊員警見狀，立即到路口協助指揮交通，疏導車流。

此時，剛好有輛軍車經過，車上阿兵哥看到馬上跳下車救人，在救護車尚未抵達時，形成軍警協助救護的畫面；有人拍下照片PO到臉書，引起網友直呼台灣這個社會還是很有愛，熱血軍警這畫面太暖心。

警方表示，汽車駕駛是一位綠九市場的攤商，今天上午要載小孩上學左轉時，與對向機車發生擦撞，機車女騎士倒在地上一動也不動，送到陽明大學附設醫院急診，所幸只受輕傷。

宜蘭市中山路、復興路口車禍，女騎士倒地一動也不動，阿兵哥路過幫忙、警方疏導交通，軍警協力救人，讓民眾直呼暖心。記者戴永華/攝影
宜蘭市中山路、復興路口車禍，女騎士倒地一動也不動，阿兵哥路過幫忙、警方疏導交通，軍警協力救人，讓民眾直呼暖心。記者戴永華/攝影

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