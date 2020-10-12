18歲海軍官校學生收假父親陪同回左營 卻又返家墜樓亡

18歲王姓海軍官校學生返家過雙十國慶連假，昨天原本應該收假返校，父親還陪他搭高鐵到左營，沒想到王晚間又自行搭車北返返家，搭電梯到住家12樓頂樓，並在今天凌晨1時許墜樓。據了解，王是家中獨子，回家期間並沒有異狀，為何選擇輕生，後續還待調查釐清；官校已派幹部前往協助家屬處理後續有關事宜。

今天凌晨1時許，新北市警新店分局接獲報案，永安街一處社區大樓社區警衛在警衛亭聽到一聲巨響，外出查看，發現一名男子倒臥在路上；警方獲報趕往，調查是18歲的王姓男子，初步研判是從住家12樓頂樓墜落，頭部受到重擊，現場已無呼吸心跳，經送醫急救，仍於凌晨2時許宣告不治。

據了解，王姓男子是家中獨子，自己選擇就讀軍校，今年6月入學；王平時住校，上周四因雙十國慶返家過連假，昨天晚間10時原本應該要收假回到學校；他放假返家時曾與家人談及軍校生活比較操、感覺吃不太飽等，但並沒有其他異狀，也沒有向家人透露有適應不良的情形。

家屬表示，王這次連假返家的表現都正常，與家人有說有笑，甚至還去找表哥、表姊烤肉聊天，很難相信他會做傻事。

王姓男子昨天傍晚5時許，是由父親陪同他從高鐵站搭車回左營，但他後來又自己搭高鐵北返，監視器拍到他在晚間9時許搭電梯上住家頂樓，直到凌晨1時許墜樓。期間校方曾因他逾假未歸，打電話通知王的家人，家人也沒有聯繫上他。意外發生時，王父還聽見撞擊聲響，王母下樓察看發現愛子墜樓身亡，當場痛哭失聲。

警方趕往後，封鎖現場採證，在頂樓發現王姓男子的黑色行李袋，經鑑識人員初步勘察，現場無打鬥跡象，初步排除他殺嫌疑，也沒有發現遺書，研判為輕生可能性大，詳細原因仍有待警方進一步釐清，目前已請家屬至派出所製作筆錄調查中。

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