高雄知名酒店遭砸官警撤換 徐國勇：尊重專業
內政部長徐國勇今上午10點半南下高雄市警察局，慰問打擊犯罪、中秋假期堅守崗位的警察。對於日前高雄市有知名酒店、茶行被砸店，牽動8名官警調動，徐也強調，警察局長要扛起一市治安，他尊重局長專業。
徐國勇表示，高雄市警察局長劉柏良上任近3個月，高雄治安上還是有一些狀況，但劉局長處理的都還不錯。治安是國家安定的重要基礎，昨晚有派出所長壓制釣蝦場鬥毆，但事後該名所長卻因心血管問題，緊急送院做處置，手術相當順利，可見警察工作相當辛苦。
媒體問及，高雄市日前發生知名酒店遭砸，轄區警分局長、偵查隊長等都被調職。徐強調，局長對於一個市的治安需要負責任，下面的偵查隊長、派出所長，局長只要調職調配，他都尊重；他做為部長，要他拿槍抓歹徒他也不會，這要仰賴局長依專業處理，他該負責的他來負責，對歹徒就交由警察。
徐國勇說，有南部警察同仁反應警察藏青色制服，在夏季時透氣度不足，蔡總統也指示不要在意預算問題，要研擬最好的機能布，給予警察最好的衣服，「這次發下來的與上次相比有很大進步」，這次同仁穿起來一定上次感覺不一樣。服裝會再繼續精進，制服的機能、威嚴等定會兼顧。
徐說，今天在高雄他也要到空勤總隊，觀看黑鷹直升機，他強調，單單直升機上的熱顯像儀就花了6、7億元，但對於救難、救災、勘查與救護上都有相當大的助益。
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