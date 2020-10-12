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好消息！高雄仁武澄觀所長薛冠洲陷昏迷 目前恢復意識
高雄市仁武警分局澄觀派出所54歲所長薛冠洲今晨疑因心肌梗塞陷入昏迷，剛剛醫院傳來清醒的好消息，警局同仁聞訊放心不少。警方表示，薛冠洲考績年年甲等，兩個兒子都在警界服務，二子連夜從北部趕回高雄探視，經過數小時昏迷，上午 11點20分左右恢復意識。
仁武分局澄觀所所長薛冠洲凌晨 1 點多到轄區釣蝦場排解酒客糾紛，搭車返回派出所時沒有任何異狀，前一個路口還在車上出言喝斥嫌犯，不料抵達派出所後一直沒有下車，同仁打開車門發現他身體癱軟、昏迷不醒，立即給予急救，隨後由救護車送往高雄榮民總醫院急救。
警方表示，薛冠洲腦部沒有出血，心臟有兩條血管嚴重阻塞，醫院裝了兩支心臟支架，未來3天是危險期。
仁武警分局在上午11點開記者會說明病情，隨後傳出清醒好消息。副分局長康順興表示，醫院剛傳來薛冠洲清醒的好消息，局內同仁正趕往醫院中，希望所有執勤同仁要注意自己身體健康，不舒服要立刻反映與休息。
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